Srdce pro Julii jsou vyprodána.  Posluchači Hitrádií opět ukázali obrovské srdce

Síť Hitrádií – Hitrádio City 93,7 FM, Hitrádio City Brno, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Černá Hora, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Orion, Hitrádio Zlín, Hitrádio Faktor, Hitrádio North Music, Hitrádio Contact – už šestým rokem společně podporuje Dům pro Julii, první dětský lůžkový hospic v České republice.
Zdroj: Hitrádio
A i letos posluchači z celé republiky ukázali neuvěřitelnou solidaritu. Vánoční charitativní ozdoby Srdce pro Julii byla vyprodána na všech Hitrádiích během rekordního času. Díky tomu poputuje Domu pro Julii další významná částka, která rodinám s nevyléčitelně nemocnými dětmi umožní čerpat odbornou péči i pobytové služby, jež poskytují tolik potřebnou úlevu.
Za šest let se díky posluchačům Hitrádií podařilo vybrat už miliony korun, které pomáhají zajišťovat každodenní provoz, mobilní služby v rodinách i speciální péči, kterou děti s vážným onemocněním potřebují.
Hitrádio děkuje všem, kteří si Srdce pro Julii letos pořídili, a také těm, kteří projekt dlouhodobě sledují a podporují.
Pomáhat má smysl – a posluchači Hitrádií to dokazují každý rok znovu.