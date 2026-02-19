Společnost Radia.cz vstupuje do SPIRu a přináší digitální audio know-how pro transparentnější měření online streamů a podcastů

Nejnavštěvovanější český portál pro online poslech rádií Radia.cz se stal členem Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Cílem spolupráce je posílit odborné komise sdružení o praktické zkušenosti z digitálního audia – především z online streamingu a podcastů – a podpořit metodickou debatu o standardech jejich měření.
„Každý měsíc k nám přichází přes milion posluchačů, kteří si vybírají z více než stovky českých a slovenských stanic. Máme ověřeno, jak digitální audio funguje v praxi – od kreativity formátů až po programatickou dynamickou inzerci. Rádi se o tuto expertizu podělíme a pomůžeme trhu lépe kvantifikovat roli audia ve výkonném digitálním mixu,“ říká Jakub Šmejkal, jednatel Radia.cz.
Společnost chce být partnerem při dalším rozvoji nástrojů, které marketérům i agenturám umožní plánovat kampaně v on-line audiu s neduplikovaným dosahem a detailní granularitou, jakou dnes poskytují ostatní digitální kanály.
„Audio už dávno není jen doplňkovým médiem. Díky datům a technologiím nabízí přesné cílení a srovnatelnou metriku s videem či display reklamou. V rámci SPIRu bychom se rádi zaměřili primárně na to, aby metriky pro online streaming a podcasty byly transparentní, jednotné a navázané na standardy digitálního trhu,“ doplňuje Martina Bartl, vedoucí analytického oddělení Media Marketing Services. Členství ve SPIRu umožní společnosti Radia.cz aktivně se účastnit pracovních skupin zaměřených na metodiku měření digitálního audia, standardy programmatic reklamy a edukaci trhu.
O společnosti Radia.cz
Radia.cz je nejnavštěvovanější český portál pro online poslech rádií. Nabízí více než 100 českých a slovenských stanic, vlastní mobilní aplikaci a pokročilá řešení pro digitální audio reklamu včetně programmatic, dynamické inzerce a datového cílení. Měsíčně oslovuje přes jeden milion unikátních posluchačů.
O SPIR
Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR) již 25 let zastupuje nejvýznamnější hráče české internetové ekonomiky z řad vydavatelů, mediálních agentur a technologických firem s obratem vyšším než 37 miliard korun ročně. Služby, které členové SPIR nabízejí, využívá přes 90 % obyvatel České republiky. Do státního rozpočtu odvedou členské firmy ročně 3 miliardy korun na daních a jiných poplatcích a zaměstnávají na 7500 lidí po celé České republice. SPIR provozuje jediné oficiální měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor, monitoring internetové reklamy AdMonitoring a poskytuje expertní analýzy vývoje českého internetového trhu. SPIR je členem IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), největší evropské profesní organizace zastřešující firmy v digitálním marketingu a reklamních ekosystémech.