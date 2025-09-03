Rock Radio Stage startuje v digitálním éteru. Přináší „Poctivej českej fesťák“ do každého dne

Česká rocková scéna má nové digitální zázemí. Do éteru vstupuje Rock Radio Stage, nové DAB+ rádio zaměřené výhradně na domácí rockovou tvorbu. Jeho claim „Poctivej českej fesťák“ vystihuje přesně to, co posluchači uslyší – české kapely, které znají z letních festivalů a klubových pódií po celé republice.
Zdroj: Rock rádio
Rock Radio Stage nabídne hudební mix, kde mají hlavní slovo tuzemské rockové legendy i současné kapely, které táhnou mladší publikum. Od osvědčených jmen přes střední generaci až po nové objevy – program rádia staví na energii a atmosféře českého rockového festivalu, dostupného kdykoli a kdekoli díky digitálnímu vysílání. Pro zpestření je playlist doplněný i o nejznámější skladby největších zahraničních rockových hvězd – a to výhradně v jejich „live“ verzích, aby se festivalová nálada přenesla co nejvěrněji.
„Chceme posluchačům nabídnout autentický zážitek z českých festivalových pódií – a to 365 dní v roce. Rock Radio Stage je platforma, kde domácí rock dostává prostor naplno,“ říká hudební dramaturg Kamil Dráb.
Rock Radio Stage vysílá výhradně digitálně v síti DAB+, takže je dostupné všude tam, kde už posluchači ladí moderní digitální rádia v autech, telefonech nebo domácích přijímačích. Díky tomu nabízí čistý zvuk a stabilní signál bez šumu.
Posluchači tak mají nově možnost vzít si festivalovou atmosféru s českým rockem všude s sebou – na cestu do práce, do auta i domů. Rock Radio Stage je „Poctivej českej fesťák“ v digitálním vysílání.
Poslechnout si ho je možné přes aplikaci Radia.cz.