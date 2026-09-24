Rock Radio slaví 18 let. Plnoletost oslaví poprvé mimo Plzeň, ve Zlíně

Rock Radio letos slaví plnoletost. Osmnácté narozeniny oslaví v sobotu 7. listopadu velkým narozeninovým mejdanem ve Zlíně, kam se vydá vůbec poprvé mimo svou tradiční plzeňskou scénu. Sportovní hala DATART nabídne večer plný rockové muziky, tváře Rock Radia, tři utajené české kapely a další překvapení. Součástí programu bude také křest dvou nových kalendářů Rock Radia pro rok 2027, jejichž obsah si rádio zatím nechává pro sebe.
Osmnáct let slušného rocku. Přesně tolik letos slaví Rock Radio a narozeninovou oslavu tentokrát pojme opravdu ve velkém. Poprvé se totiž se svou narozeninovou oslavou vydá mimo Plzeň a zamíří do Zlína. V sobotu 7. listopadu obsadí Sportovní halu DATART, kde na posluchače čeká večer plný rockové muziky, zábavy a překvapení.
Jedním z hlavních bodů večera bude vystoupení tří českých rockových kapel, které posluchači Rock Radia dobře znají z vysílání. Jejich jména ale stanice zatím neprozradí. Stejně jako v předchozích letech si totiž Rock Radio nechává line-up jako narozeninové překvapení. Nějaké nápovědy už ale fanoušci dostali. Rock Radio je tradičně ukrylo do narozeninové grafiky na sociálních sítích, takže kdo má chuť zapojit se do pátrání, může začít hádat, kdo letos vystoupí.
„Osmnáctiny jsou přece jen jednou, takže jsme si řekli, že je potřeba je pořádně oslavit. Letos jsme chtěli posluchačům nabídnout něco trochu jiného, a proto poprvé vyrážíme s narozeninovou akcí mimo Plzeň. Zlín je pro nás skvělá příležitost potkat se s posluchači zase v jiném koutě republiky a připravit jim večer, na který budou dlouho vzpomínat,“ říká Martin Drtina, programový ředitel Rock Radia.
Rock Radio si pro své plnoleté narozeniny připravilo také setkání s tvářemi stanice a další program, který zatím zůstává částečně zahalen tajemstvím. Chybět nebude ani hudební překvapení. Součástí večera bude také křest dvou nových kalendářů Rock Radia pro rok 2027. Oba kalendáře se následně od 9. listopadu objeví v prodeji.
Osmnácté narozeniny jsou pro Rock Radio zároveň příležitostí poděkovat posluchačům, kteří jsou součástí jeho příběhu. Osmnácté narozeniny tak Rock Radio oslaví s velmi silnou posluchačskou základnou. Podle aktuálních výsledků Radioprojektu za první pololetí roku 2026 dosáhlo Rock Radio 4% podílu na poslechovosti. Za sledované období si ho naladilo 2,51 milionu posluchačů, měsíčně stanice osloví 1,51 milionu lidí a týdně 730 tisíc posluchačů. Rock Radio tak potvrzuje svou stabilní pozici mezi nadregionálními rozhlasovými stanicemi.
Vstupenky v prodeji: https://rockovyradio.cz/promo/18-narozeniny-rock-radia