Radiohouse znovu uvolní reklamní prostor za 100 milionů korun regionálním podnikatelům. Startuje RH 300 Cross+

Mediální zastupitelství Radiohouse v září znovu spustí program RH 300 Cross+, jehož cílem je podpora malých a středních regionálních firem při budování jejich značek. Ve dalším ročníku nabídne až 300 podnikům reklamní prostor v celkové hodnotě 100 milionů korun. Program propojí rádiovou reklamu s DAB+, online komunikací, HbbTV na TV Nova a nově také s prezentací regionálních značek na vybraných eventech a PR komunikací. Součástí programu je i profesionální produkce reklamních spotů, mediální servis a poradenství zdarma.
Zdroj: Radiohouse
„Nastavíme pro regionální firmy nejlepší podmínky, následně zdvojnásobíme množství reklamy a přidáme další bonusy. Celkem letos uvolníme prostor za 100 milionů korun. Zároveň chceme v dalším ročníku výrazně posílit vizuální složku programu a podpoříme PR komunikací. Regionální značky tak nebudou jen dobře slyšet, ale budou také více vidět,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Firmy zapojené do RH 300 Cross+ získají celoroční obchodní podmínky pro FM vysílání, k nimž Radiohouse přidá dvojnásobný objem reklamního prostoru. Součástí kampaní bude také vysílání v DAB+ a digitálních streamech rádií. Radiohouse současně vyčlení pro účastníky programu reklamní PR prostor na svém webu a na webech rádií nabídne regionálně cílené online formáty.
Důležitou součástí programu zůstává spolupráce s TV Nova, která regionálním značkám umožňuje využít mimo jiné reklamní formáty HbbTV.
„HbbTV funguje pro regionální klienty dobře právě proto, že dokáže vizualizovat to, co lidé často nejprve slyší v rádiích. Pro lokální značku může být velmi silným momentem, když se její reklama objeví na obrazovce v domácnosti vedle kampaní velkých národních a globálních značek,“ říká Lubor Burda, který řídí digitální reklamu na TV Nova.
Letošní ročník RH 300 Cross+ posiluje především vizuální komunikaci. Kromě HbbTV a online formátů chce Radiohouse regionální firmy představit také na eventech rádiích, konkrétně na tradičním narozeninovém koncertu Rádia Blaník na Konopiště nebo na Letní tour koncertů. Rádia zastupované Radiohouse pořádají během roku desítky koncertů a dalších eventů napříč republikou, které navštěvují tisíce lidí.
„Když se na pódiu velkého koncertu objeví vedle hudební hvězdy reklama místního autoservisu, má to pro regionální značku úplně jiný efekt. Najednou vidíte profesionální reklamu někoho, kdo je součástí komunity, koho potkáváte ve svém městě. Tohle pořád funguje,“ dodává Štěpán Ryska.
Program současně nabízí účastníkům technologickou a produkční podporu. Radiohouse zajišťuje výrobu reklamních spotů ve nahrávacích studiích Audiotech, testování kreativ a následnou optimalizaci kampaní.
Minulý rok proběhlo vyhodnocení ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Výzkum ukázal mimo jiné výraznou znalost reklamních spotů u lidí, kteří v daném regionu poslouchají rádia zapojená do projektu. Přibližně 7 z 10 těchto posluchačů dokázalo po půl roce bezpečně poznat reklamní spot zapojené značky.
„Jeden rok samozřejmě nestačí na to, aby se z regionální firmy stala značka známá celé populaci. Klíčové ale je, že se postupně zvyšuje znalost značky, jejího reklamního sdělení i spojení konkrétních slov a benefitů s danou firmou. To je základ pro dlouhodobou práci se značkou i pro výkonnostní marketing,“ vysvětluje Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Do projektu RH 300 Cross+ se mohou přihlásit regionální podnikatelé a firmy od 15. září 2026 do konce roku 2026. Podpora se pak realizuje v průběhu roku 2027. Je omezený limit pro 300 klientů, kteří dosud neinzerovali v rádiu ani na TV Nova. Více informací: https://www.radiohouse.cz/rh-300-cross/