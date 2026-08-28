Projekt BE DIGI, kterým společnost Radiohouse na jaře podpořila vstup regionálních zadavatelů do digitálního audia, splnil své hlavní cíle. Během několika měsíců se do něj zapojily desítky klientů napříč Českou republikou a vznikla řada nových digitálních audio kampaní s měřitelnými výsledky. Součástí projektu byly také obchodní snídaně a individuální setkání, prostřednictvím kterých Radiohouse představilo možnosti digitálního audia stovkám regionálních podnikatelů.
Zdroj: Radiohouse
Projekt BE DIGI vznikl s cílem přiblížit digitální audio regionálním zadavatelům a ukázat jim, jak může doplnit klasickou rozhlasovou reklamu. Radiohouse během několika měsíců uspořádalo obchodní snídaně a individuální setkání s klienty ve všech zastoupených regionech. Díky nim se podařilo představit možnosti digitálního audia stovkám zástupců firem a současně posílit osobní vztahy s regionálními inzerenty.
Portfolio zadavatelů, kteří měli o vstup do digitálního audia zájem, bylo pestré – od drobných živnostníků a lokálních služeb až po obchodní centra, stavební společnosti nebo řemeslné firmy s působností ve všech krajích ČR.
„Projekt BE DIGI potvrdil, že regionální klienti mají o digitální audio velký zájem, pokud dostanou příležitost si jeho přínosy vyzkoušet v praxi. Těší nás pozitivní odezva i množství nových spoluprací, které se díky osobním setkáním podařilo navázat,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Digitální audio jako součást širšího mediálního mixu
Digitální audio reklama podle Radiohouse postupně získává pevnější místo v mediálním mixu regionálních zadavatelů, čímž navazuje na celoevropský trend. Vedle klasického analogového FM vysílání a terestrického digitálního vysílání DAB+ mohou firmy oslovovat posluchače prostřednictvím online streamů, podcastů a dalších digitálních audio formátů. I v nich je možné regionálně cílit, řídit frekvenci zásahu sdělení, ale i další čistě digitální parametry kampaní. Výhodou je možnost kombinovat jednotlivé kanály podle cílů kampaně a pracovat s přesnějším cílením i vyhodnocováním.
Radiohouse chce v podpoře regionálních inzerentů pokračovat i nadále. Na zkušenosti z projektu BE DIGI naváže v září dalším ročníkem programu RH 300 Cross+, který je zaměřený na podporu malých a středních regionálních firem napříč mediatypy.
„BE DIGI nám potvrdilo, že regionální firmy mají zájem využívat nové možnosti digitální audio reklamy, pokud jim je dokážeme přiblížit srozumitelně a nabídnout jim k tomu odpovídající servis. Pro řadu klientů jsou naše programy na podporu malých a středních firem vůbec první zkušeností s audio reklamou. Ukazuje se, že audio reklama v čistě digitální podobě přitahuje zejména inzerenty, kteří pociťují zdražování a klesající efektivitu svých dosavadních investic do digitálních médií, ať už ve výkonnostní podobě nebo na sociálních sítích,“ dodává Štěpán Ryska.
Silný dosah audio reklamy je pro zadavatele jen první podmínkou úspěchu – rozhoduje také kvalita samotného reklamního spotu. Radiohouse proto spoty před jejich vysíláním testuje pomocí pokročilých AI nástrojů, které na bázi syntetického panelu respondentů simulují reakce posluchačů na vysílání a pomáhá odhalovat slabá místa kampaně ještě před jejím nasazením. Tuto službu především začínajícím inzerentům nabízí jak pro spoty, tak jejich návrhy.
Testování odhaluje, že se v reklamních audio spotech opakují některá typická úskalí, zvláště pokud není produkce realizována profesionální agenturou nebo profesionálním nahrávacím studiem. Statisticky se v testování jako největší nešvar objevuje příliš mnoho informací, začátek bez dostatečně silného „háčku“, pozdní branding nebo nejasná výzva k akci. Pozornost si zaslouží také délka spotů. Z deseti testovaných reklam jich osm mělo stopáž 20 sekund nebo méně, což klade na kreativitu a strukturu sdělení ještě větší nároky.
Výsledky testování představil v rámci tiskové konference Radioprojektu Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse: „Rádio má díky svému dosahu mezi médii jedinečné postavení – výsledky Radioprojektu ukazují, že stanice Radiohouse osloví téměř 90 % populace. Ale dosah je jen polovina úspěchu. Aby kampaň skutečně fungovala, musí být kvalitní samotný spot. Proto v Radiohouse reklamní spoty testujeme třeba nezávislým nástrojem Predictator ještě před vysíláním – z 108 otestovaných spotů jich 39 nedosáhlo standardní úrovně a doporučili jsme jejich úpravy.“
Podle něj je cílem především pomoci zadavatelům využít reklamní investici co nejefektivněji. „Náš cíl je jednoduchý: aby investice do rozhlasové reklamy přinesla zadavateli maximální výsledek. Ve skupině Media Bohemia máme silnou oporu v nahrávacím studiu Audiotech, kde je tým profesionálů, kteří natáčejí kvalitní reklamní spoty založené na kreativitě a znalosti, jak posluchače zaujmout. Tam běžné chyby odhalí už ze zkušenosti. Pokročilou AI technologii používají, třeba k optimalizaci konečných výsledků s ohledem na KPI klienta či AB testování variant spotu,“ dodává Petr Uchytil.
Technologie a zkušenost jako podpora regionálních značek
BE DIGI podle Radiohouse ukázalo, že digitální audio s regionálním cílením se postupně stává přirozenou součástí marketingového mixu pro regionální firmy. Právě kombinace účinného mediálního zásahu, kvalitní kreativy, dat a technologických nástrojů se profesionálním řízením kampaně má podle Radiohouse pomoci regionálním firmám lépe využít jejich reklamní investice.
„Pro menšího podnikatele není vždy jednoduché zorientovat se v tom, jak jednotlivá média kombinovat a jak z omezeného rozpočtu vytěžit maximum. Naší ambicí je proto být partnerem, který mu nabídne nejen prostor pro reklamu, ale také zkušenost, data, technologii a servis. BE DIGI nám ukázalo, že v oblasti digitálního audia jsem prakticky jediní, kdo se o tento přístup snaží, a také to, že je mezi regionálními firmami o něj zájem,“ uzavírá Štěpán Ryska.