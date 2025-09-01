Radiohouse a TV Nova znovu spouští RH 300 Cross+: Regionální podnikatelé získají mediální podporu za 100 milionů korun

Mediální zastupitelství Radiohouse ve spolupráci s TV Nova spouští další ročník programu RH 300 Cross+, který má za cíl podpořit růst malých a středních českých podnikatelů v boji s globální konkurencí. Do projektu, jehož hodnota mediální podpory činí 100 milionů korun, se mohou přihlásit regionální firmy od 1. září 2025.
Zdroj: Radiohouse
Nejvýhodnější nabídka v historii Radiohouse
RH 300 Cross+ je speciální roční program určený pro 300 vybraných regionálních firem a podnikatelů. Každý účastník získá efektivní cross-mediální mix, který kombinuje tradiční rádio, nové digitální vysílání a televizi:
- 480 spotů v prime time v FM vysílání
- +480 spotů v DAB+ na stejné stanici
- +480 spotů v rodině příbuzných DAB+ rádií
- +480 bonusových spotů v FM (0–24h)
- HbbTV na TV Nova
- Online podporu (digitální audio a bannery na Radia.cz)
- „Žlutou knihu budování značky“ od Michala Pastiera zdarma
- výzkum značky a efektivity kampaní od agentury STEM/MARK zdarma.
Proč to děláme?
„Chceme, aby i malé regionální firmy měly stejné šance růst jako velcí hráči. Program RH 300 CROSS+ jim ty dveře otevírá. Regionální podnikatelé jsou srdcem našeho byznysu a my chceme investovat do jejich budoucnosti. Protože když se spojí technologie, média a jasná strategie, může růst opravdu každý. RH 300 CROSS+ to dokazuje,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
„Do projektu pro budování značek RH 300 Cross+, vkládáme prostor v hodnotě sto milionů korun, opravdu všechny naše vysílací technologie včetně nového DAB+ a kapacitu i know-how našich partnerů. Snažili jsme se pečlivě vyhodnotit zpětnou vazbu z minulých let a vylepšili projekt tak, aby pomohl co největšímu spektru menších firem, “ doplňuje Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse.
Nové technologie = nové možnosti
Do projektu se plně zapojuje také digitální rozhlasové vysílání DAB+, které umožňuje kvalitnější poslech a přesnější cílení reklamy. „DAB+ přináší novou kvalitu, lepší efektivitu reklamy a zároveň ekologicky šetrnější distribuci obsahu. Navíc jsme zajistili, aby reklama byla v rámci ČR regionálně cílená a využitelná i pro menší podnikatele,“vysvětluje Štěpán Ryska.
Program počítá i s vizuální podporou na TV Nova. „Reklamní formáty HbbTVse pro regionální klienty osvědčily – mají vysoký výkon, efektivitu, a přitom jednoduchou obsluhu. Díky nim mohou i menší firmy levně a přesně cílit na své zákazníky,“ dodává Lubor Burda, ředitel digitální reklamy TV Nova.
Jak se přihlásit?
Do projektu RH 300 Cross+ se mohou přihlásit regionální podnikatelé a firmy od 1. září 2025 do konce roku 2025. Podpora se pak realizuje v průběhu roku 2026. Máme omezený limit pro 300 klientů, kteří dosud neinzerovali v rádiu ani na TV Nova. Více informací: https://www.radiohouse.cz/rh-300-cross/