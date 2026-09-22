Rádio Blaník zakončí Letní koncerty v Prachaticích. Poslední zastávku rozezní Čechomor, Petr Kolář i Olga Lounová

Letošní koncertní turné Rádia Blaník míří do svého finále. Poslední z jedenácti zastávek se uskuteční v pátek 25. září na Velkém náměstí v Prachaticích. Vstup na koncert je zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Po několika letních měsících plných hudby, setkávání a sluníčkové atmosféry čeká Rádio Blaník poslední letošní koncertní zastávka. V pátek 25. září se Letní koncerty uzavřou v Prachaticích, kde se od 16 hodin na Velkém náměstí představí Čechomor, Petr Kolář, Olga Lounová a Blanická kapela. Chybět nebudou ani moderátoři Blaníku a tradiční atmosféra koncertů, které rádio během léta přiváží přímo za svými posluchači do regionů.
„Od Havířova až po Prachatice jsme se během léta potkávali s našimi posluchači napříč republikou, a právě osobní setkávání je pro nás jednou z nejhezčích částí celé tour. Prachatice budou její poslední zastávkou, takže si chceme závěr opravdu užít a společně s posluchači symbolicky zakončit letošní sluníčkové léto,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Letošní Letní koncerty Rádia Blaník odstartovaly 12. června v Havířově a během léta postupně zavítaly také do Domažlic, Pelhřimova, Mariánských Lázní, Chomutova, Napajedel, Tišnova, Prostějova, Pardubic a Čáslavi. Prachatice jsou jedenáctou a zároveň poslední zastávkou letošního ročníku. Rádio Blaník tak během několika měsíců vyrazilo za posluchači napříč celou Českou republikou. Každá zastávka nabídla několik hodin živé hudby, setkání s moderátory, soutěže, a především možnost užít si společný čas s rádiem také mimo vysílání.
„Když jsme letos plánovali jedenáct zastávek, chtěli jsme znovu ukázat, že Blaník není jen hlas z rádia. Chceme být tam, kde jsou naši posluchači, a dát jim možnost potkat se s námi osobně. Reakce lidí na jednotlivých koncertech nám znovu potvrzují, že právě tahle blízkost je pro značku Rádia Blaník velmi důležitá,“ dodává Daniel Rumpík.
Posluchači se mohou těšit také na pokračování kampaně Sluníčkové září Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální samolepky, které mohou svým majitelům přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Letošní Sluníčková tour tak v Prachaticích symbolicky uzavře další léto, během kterého Rádio Blaník vyrazilo za svými posluchači do českých měst a regionů. A jak ukazuje letošní koncertní série, společné zpívání, oblíbené české písničky a setkávání naživo mají u posluchačů Blaníku své pevné místo.Podrobnosti o programu: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik