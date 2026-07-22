Rádio Blaník rozezpívá kolonádu v Mariánských Lázních

Po prvních třech úspěšných zastávkách pokračuje letní koncertní série Rádia Blaník další akcí. V pátek 24. července zamíří jeho tým do Mariánských Lázní na Hlavní kolonádu, kde na návštěvníky čeká odpoledne plné hudby, zábavy a sluníčkové atmosféry se vstupem zdarma.
A na koho se mohou návštěvníci těšit? Dorazí Slza, Olga Lounová, Petr Kolář a také Blanická kapela, která naživo zahraje a zazpívá oblíbenou blanickou písničku „Slunce dál svítí“. Chybět nebudou moderátoři Rádia Blaník, soutěže o zajímavé ceny ani doprovodný program pro celou rodinu. Vstup na akci je zdarma.
Letní koncerty Rádia Blaník dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější regionální eventové projekty v portfoliu Radiohouse. Každoročně přivádějí do českých měst tisíce návštěvníků a propojují posluchače s oblíbenými interprety, samotným rádiem i obchodními partnery, kteří jsou nedílnou součástí doprovodného programu a společně vytvářejí jedinečnou atmosféru každé zastávky.
„Každá zastávka Letních koncertů Rádia Blaník je pro nás jedinečná. Mariánské Lázně mají výjimečnou atmosféru a jsme rádi, že můžeme být součástí letního programu tohoto krásného lázeňského města. Těšíme se na všechny posluchače, kteří si s námi přijdou zazpívat a užít si společné sluníčkové odpoledne i večer,“ říká programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu a vystupujících najdou zájemci na webu Rádia Blaník: