Rádio Blaník na Konopišti opět přivítá ty největší české hudební hvězdy

Už 27 let slaví Rádio Blaník své narozeniny v přírodním divadle na Konopišti. A kromě mnoha tisíc posluchačů je u toho pokaždé i celá plejáda hvězd českého, ale i slovenského hudebního nebe. Stejně tomu tak bude také letos, kdy se brány narozeninové oslavy jednoho z nejúspěšnějších tuzemských rádií otevřou v sobotu 30. května 2026.
Vstupenky už jsou měsíc před akcí beznadějně vyprodány! „Na Blaníku jsme známí tím, že máme rádi dobré zprávy. Jenu z nich máme i v tomto případě. Schovali jsme si posledních pár vstupenek a od pondělí 11. května je budeme rozdávat v našem vysílání. A to navíc zcela zdarma“, prozradil s úsměvem programový ředitel Daniel Rumpík.
Vyprodané hlediště se může na Konopišti letos těšit na Michala Davida, Lucii Bílou, Helenu Vondráčkovou, No Name, Dalibora Jandu, Petra Koláře, Jakuba Smolíka nebo Olgu Lounovou. Také letos se v programu představí Blanická kapela a úplně poprvé si na oslavě narozenin Rádia Blaník zazpívá Jiří Korn. Všechny podrobnosti o koncertu jsou uvedeny na stránkách www.radioblanik.cz.
Z pohledu obchodní spolupráce patří Koncert Rádia Blaník dlouhodobě mezi nejatraktivnější a nejžádanější projekty v portfoliu Radiohouse. I letos se podařilo kompletně vyprodat veškerá partnerství, což potvrzuje jeho silnou obchodní hodnotu i důvěru reklamních zadavatelů. Ti tento prémiový produkt aktivně využívají pro budování značky v prostředí pozitivních emocí a české hudby.
„Koncert Rádia Blaník každoročně potvrzuje svou sílu nejen vyprodanými partnerstvími, ale i zájmem klientů, kteří jej využívají pro imageové kampaně, budování značky i networking ve VIP zóně. Rádio Blaník navíc patří ke špičce českého rozhlasového trhu s podílem na poslechovosti 10,6 %. Jeho nadregionální zásah přesahující 4,2 milionu posluchačů měsíčně potvrzuje mimořádnou loajalitu publika, což představuje velmi silný obchodní argument,“ doplňuje jednatel Radiohouse Štěpán Ryska.