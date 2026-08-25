Rádio Blaník míří do Tišnova! A s ním také Janek Ledecký, Tereza Mašková anebo Vojta Nedvěd

V pátek 28. srpna se v Tišnově uskuteční další Letní koncert Rádia Blaník. Na nově zrekonstruovaném náměstí Míru tu návštěvníky čeká program plný české hudby, zábavy a letní pohody. Vystoupí Janek Ledecký, Tereza Mašková, Vojta Nedvěd a samozřejmě i Blanická kapela. Vstup na celý koncert je zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Akce je součástí Tišnovského kulturního léta 2026 a program začne v 17 hodin. V nabitém programu se představíJanek Ledecký, Tereza Mašková, Vojta Nedvěd a také Blanická kapela. Návštěvníci se mohou těšit na moderátory Rádia Blaník a tradiční atmosféru letních koncertů, které jsou určeny pro všechny generace a díky bezplatnému vstupu nabízejí možnost užít si odpoledne a večer plný hudby bez vstupného.
„Tišnov je pro nás další krásnou zastávkou letošního letního putování. Těšíme se, že si s našimi posluchači užijeme konec prázdnin přesně tak, jak to máme rádi – s českými písničkami, dobrou náladou a společně na jednom místě. Věříme, že si každý najde svého oblíbeného interpreta a užije si s námi celý večer,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Letní koncerty Rádia Blaník nejsou jen o hudbě. Na návštěvníky čeká také doprovodný program pro celou rodinu, moderátoři Rádia Blaník a pestrá nabídka občerstvení.
Tišnovský koncert zároveň symbolicky uzavírá hlavní srpnovou část Tišnovského kulturního léta. Na nově zrekonstruovaném náměstí Míru tak návštěvníci společně oslaví závěr prázdnin večerem plným hezké české hudby.
Letní koncerty Rádia Blaník patří dlouhodobě mezi nejvýraznější regionální eventové projekty rádia. Každoročně míří do měst napříč Českem a přivádějí posluchače přímo za jejich oblíbenými interprety. Rádio tak zůstává blízko svým posluchačům nejen prostřednictvím vysílání, ale také osobně přímo v regionech.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu najdete na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik