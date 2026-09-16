Rádio Blaník míří do Čáslavi. Na náměstí zahrají Janek Ledecký, Olga Lounová i Vojta Nedvěd

Letní koncerty Rádia Blaník pokračují i v září a v pátek 18. září zavítají do Čáslavi. Náměstí Jana Žižky z Trocnova rozezní oblíbené české písničky a návštěvníci se mohou těšit na Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, Vojtu Nedvěda a Blanickou kapelu. Koncert začíná v 16:55 a vstup je zdarma.
Letošní koncertní tour Rádia Blaník během léta postupně navštívila řadu měst napříč Českou republikou. Po Havířově, Domažlicích, Pelhřimově, Mariánských Lázních, Chomutově, Napajedlech, Tišnově, Prostějově a Pardubicích se nyní pomalu blíží ke svému závěru. Čáslav bude předposlední zastávkou letošních Letních koncertů, po ní čeká Rádio Blaník ještě 25. září koncert v Prachaticích.
Zdroj: Rádio Blaník, Olga Lounová
Čáslavské náměstí Jana Žižky z Trocnova nabídne v pátek 18. září odpoledne plné známých českých písniček a živé hudby. Na pódiu vystoupí Janek Ledecký, Olga Lounová a Vojta Nedvěd. Chybět nebude ani Blanická kapela, která je tradiční součástí koncertních akcí Rádia Blaník.
Letní koncerty jsou pro Rádio Blaník především příležitostí vyrazit za posluchači přímo do regionů. Kromě hudebního programu na návštěvníky čeká také setkání s moderátory a možnost užít si společné odpoledne ve sluníčkové atmosféře, která je pro koncerty Rádia Blaník typická.
„Letní koncerty jsou pro nás jedním z nejhezčích způsobů, jak být našim posluchačům opravdu nablízku. Během roku se potkáváme hlavně prostřednictvím vysílání, ale právě na koncertech můžeme vidět, jak silné pouto mezi Blaníkem a jeho posluchači vzniká. Čáslav bude jednou z posledních zastávek letošní tour, a o to víc se těšíme, že si společně užijeme její závěr,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Posluchači se mohou také v Čáslavi těšit také na originální sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které mohou už nyní svým majitelům přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu najdete na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik