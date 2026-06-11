Rádio Blaník chystá sluníčkové léto plné koncertů

Rádio Blaník navazuje na úspěšný narozeninový koncert na Konopišti, a i letos vyráží za svými posluchači do regionů. Tradiční Letní koncerty Rádia Blaník přinesou během léta sérii bezplatných akcí, na kterých vystoupí oblíbení čeští a slovenští interpreti, moderátoři rádia a řada dalších hostů. Letošní seriál Letních koncertů Rádia Blaník startuje v pátek 12. června v Havířově, kde vystoupí Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a Blanická kapela.
Zdroj: Rádio Blaník
„Jestli se něco za těch 27 let existence Rádia Blaník nezměnilo, pak je to naše snaha být posluchačům co nejblíž. Každé léto proto vyrážíme napříč republikou a přinášíme hudbu, zábavu a sluníčkovou atmosféru přímo do regionů. Letos jsme připravili jedenáct zastávek a těšíme se na tisíce návštěvníků,“ prozrazuje programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík.
Seriál Letních koncertů Rádia Blaník odstartuje 12. června v Havířově. Následovat budou Domažlice (26. června), Pelhřimov (10. července), Mariánské Lázně (24. července), Chomutov (7. srpna), Napajedla (14. srpna), Tišnov (28. srpna), Prostějov (4. září), Pardubice (5. září), Čáslav (18. září) a Prachatice (25. září)
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení známých hudebních interpretů, moderátory Rádia Blaník, soutěže, doprovodný program i tradiční sluníčkovou atmosféru. Vstup na všechny koncerty je zdarma.
Letní koncerty Rádia Blaník mají zároveň významný obchodní rozměr. Dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější eventové projekty v portfoliu Radiohouse a představují atraktivní platformu pro prezentaci obchodních partnerů přímo v regionech.
„Letní koncerty Rádia Blaník jsou ukázkou toho, jak lze efektivně propojit silnou mediální značku, emoce a osobní kontakt s publikem. Naši partneři získávají nejen viditelnost přímo na akcích, ale také možnost setkávat se s klienty a obchodními partnery ve VIP zónách. Právě kombinace masového zásahu, regionální blízkosti a autentického zážitku dělá z tohoto projektu jeden z nejžádanějších letních eventových produktů v našem portfoliu,“ říká jednatel Radiohouse Štěpán Ryska.
Letní koncerty Rádia Blaník nabídkou kromě hudebních vystoupení i doprovodné aktivity a nebudou chybět ani stánky s občerstvením. Každý návštěvník si navíc odnese jako dárek zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A jak připomíná Daniel Rumpík, rozhodně by si ji měl schovat nebo nejlépe rovnou někam nalepit: „od července budeme v rámci Sluníčkového léta Rádia Blaník hledat nalepené sluníčkové samolepky, jejichž majitelé na tom mohou pořádně vydělat. Pro jednoho z nich máme dokonce připraveno rovných 100 tisíc korun v hotovosti“. Všechny další podrobnosti o celé letní kampani budou postupně odhalovány ve vysílání i na všech digitálních platformách Rádia Blaník.
Veškeré informace o jednotlivých zastávkách, programu a vystupujících jsou k dispozici na www.radioblanik.cz