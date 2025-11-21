Radio Awards 2025 ocenilo nejlepší rozhlasové kampaně Plzeňského kraje. V hlavní kategorii zvítězila Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje s veletrhem ITEP

Mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia včera večer slavnostně vyhlásilo vítěze čtvrtého ročníku prestižních cen Radio Awards 2025, které oceňují nejefektivnější a nejkreativnější rozhlasové kampaně v Plzeňském kraji. Galavečer v prostorách Plzeňského Prazdroje hostil špičky regionálního marketingu i zástupce firem, které v letošním roce výrazně uspěly v audiokomunikaci.
Zdroj: Radiohouse
Generálním partnerem Radio Awards 2025 se v letošním roce stal SENIMED s.r.o., farmaceutická společnost působící v oblasti distribuce volně prodejných léků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Večerem provázel moderátor Jirka Pelnář z Hitrádií a o hudební vystoupení se postarala Kateřina Marie Tichá.
Hlavní kategorie: 1. místo získala Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje
Odborná porota hodnotila především kreativitu spotů, jasnost sdělení, práci s audio prvky, komplexnost kampaně a její regionální dopad.
Zdroj: Radiohouse
V hlavní kategorii Nejlepší rozhlasová kampaň Plzeňského kraje 2025 se umístili:
- místo – Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje – veletrh ITEP
- místo – KLAUS Holding – projekt U DALIBORKY Nepomuk
- místo – PROFIVODA
Cena za nejlepší mediální partnerství 2025 – Film servis Plzeň s.r.o. – filmový festival Finále Plzeň.
Ocenění získali za dlouhodobou a koncepční práci s regionální značkou a efektivní propojení eventu s audio komunikací.
Cenu za nejlepší rozhlasový spot roku 2025 vyhrála společnost Třemošenská uzenina.
Porota ocenila originální nápady, technické zpracování i zapamatovatelnost jednotlivých spotů.
Cenu za nejlepší náborovou kampaň 2025 získala společnost Škoda Group
Za moderní přístup k HR marketingu, efektivní kombinaci, kreativitu spotů a silný regionální dopad.
„V letošním ročníku Radio Awards jsme rozšířili stávající kategorie o dvě nové – Nejlepší rozhlasový spot roku a Nejlepší mediální partnerství Plzeňského kraje. Chceme tím více podpořit dlouhodobou práci firem se značkou a audio komunikací. Zároveň sledujeme výrazný posun v tom, jak firmy využívají rádio v kombinaci s dalšími formáty – od digitálních rozšíření po eventové aktivity,ˮ říká Martina Nováková, regionální obchodní ředitelka Radiohouse pro západní Čechy.
„Radio Awards je pro nás dlouhodobě potvrzením, že Plzeňský kraj je mimořádně silným regionem, pokud jde o kreativitu i odvahu firem pracovat s rádiem jako významným médiem. Každý rok vidíme kampaně, které nastavují laťku ještě výše – a letošní semifinalisté a vítězové jsou toho jasným důkazem. Těší nás, že můžeme jejich práci nejen ocenit, ale i pomáhat zviditelňovat v rámci celého trhu,“ uvádí Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse.
O vítězích rozhodovala odborná porota složená z předních osobností českého rozhlasového a marketingového prostředí:
• Lucie Pacholíková, programová ředitelka Hitrádia FM Plus
• Chris Kaufman, programový ředitel Fajn radia
• Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse
• Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník
• Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií
• Petr Uchytil, marketingový ředitel společnosti Radiohouse
• Eva Ježková, vedoucí produkce Audiotech Plzeň.
Zdroj: Radiohouse
Radio Awards pokračuje v dlouhodobé podpoře místních firem a institucí, které využívají audio komunikaci k budování značky, posílení vztahu s komunitou a dosahování měřitelných obchodních výsledků.