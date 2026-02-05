Pražské Hitrádio City posiluje program: Rána patří šampionům, odpoledne influencerům

Pražské Hitrádio City patřící do mediální skupiny Media Bohemia oznámilo výrazné posílení moderátorského týmu. Od začátku února posluchače každý všední den provází nový program, který nabízí známé tváře, nové hlasy a jasný důraz na energii, humor a přirozené propojení s Prahou.
Zdroj: Hitrádio
Nová Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin
Ranní společnost od 6:00 do 9:00 nabídne posluchačům energická dvojice Michal Knejp a Jasmin Grünerová, která se dosud starala a pražské odpolední vysílání. Do rána si sebou přináší tu nejlepší náladu a elektrizující vzájemnou chemii. Nově se postarají o autentický start dne bez přetvářky, zato s pozitivní energií, soutěžemi o skvělé ceny a hudbou, která dokonale nastartuje den. „Chtěli jsme nabídnout show, která ví, jak náročná jsou skutečná rána našich posluchačů. Chceme v nich být jejich nejlepším kámošem a spolehlivým parťákem. S Michalem a Jasmin je chceme doprovodit do práce vybavené nejlepší náladou, energií a vším, co potřebují vědět,“ říká Michal Merenda, síťový programový ředitel Hitrádií.
Pražská show Kuby Urbana a Srdcovky Jirky Pelnáře
Od 9:00 do 12:00 přebírá mix a pražský éter zkušený a oblíbený moderátor Jakub Urban, který přináší metropolitní atmosféru, oblíbený City kvíz a témata, která rezonují s městem měst. Kuba je s posluchači ve chvíli, kdy město tepe unikátním dopoledním rytmem a vše se na chvíli zklidní. To je čas na Kubovy pražské příběhy a ty nejsilnější hity do kanceláří i za volant.
Po poledni vládne éteru Hitrádií Jirka Pelnář, který posluchačům nabízí mimo jiné Srdcovky, megahity, na kterých jsme vyrostli a na které jsme mnohdy zapomněli. Je to Jiří, takže nás také čeká smršť humorných glos aktuálního dění, stejně jako návrat soutěže Cashmesky. Posluchači v ní mohou každý den vyhrát peníze – stačí vzít telefon a mít štěstí. „Naše mise zůstává stejná, v každou denní hodinu chceme našim milým posluchačům zlepšovat náladu, dodávat energii a čas od času udělat i nějaký ten zázrak,“ doplňuje Merenda
Metropolitní odpolední show s influencery
V čase od 15:00 do 18:00 přichází výrazná novinka – trojice známých tváří: Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Kateřina Pechová. V tu chvíli startuje opravdová show plná humoru a mistrné improvizace. Dominik se na Hitrádio vrací po roce: „Jsem zpět tam, kde to miluju. A v tomhle týmu to má šťávu,“ říká. Vincent i Kateřina doplňují tým o humor, energii a pražskou autenticitu. „S jejich talentem a drivem, stejně jako s fokusem na sociální sítě má tahle pražská trojka ambici být jednou z nejlepších odpoledních show v českém éteru. Věříme, že budou naše posluchače bavit stejně, jako už teď nás,“ uzavírá Merenda.
Nový program Hitrádia City (všední dny)
• 6:00–9:00 – Snídaně šampionů: Michal Knejp & Jasmin Grünerová
• 9:00–12:00 – Urban dopoledne: Jakub Urban
• 12:00–15:00 – Srdcovky + Cashmesky: Jirka Pelnář
• 15:00–18:00 – Odpolední show: Dominik Vršanský, Vincent Navrátil, Kateřina Pechová