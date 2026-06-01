Posluchači přijeli na narozeniny Rádia Blaník i z Polska nebo Německa. Nejstarší návštěvnici bylo 95 let

Vyprodané Konopiště hostilo v sobotu 30. května oslavy 27. narozenin Rádia Blaník. Tradiční akce přilákala tisíce posluchačů nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Na koncert dorazili například fanoušci z Německa, Polska, Slovenska nebo Austrálie.
Zdroj: Rádio Blaník
„Tak například dvě naše posluchačky nás každý den ladí v Norimberku. S jedním fanouškem z Polska jsme si dokonce popovídali i přímo ve studiu. Jak nám prozradil, česky moc nerozumí, ale k lepšímu dni mu prý vždy stačí slyšet hlas naší moderátorky Ivy Lecké,“ uvedl programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík.
Pozoruhodná byla také věková skladba návštěvníků. Podle organizátorů se na koncertě bavily celé rodiny a nejstarší návštěvnice letos oslavila 95. narozeniny.
Program nabídl vystoupení Lucie Bílé, Michala Davida, Heleny Vondráčkové, Petra Koláře, Dalibora Jandy, Olgy Lounové, skupiny No Name nebo Jiřího Korna, který se na narozeninách Rádia Blaník představil vůbec poprvé.
Jedním z vrcholů večera bylo předání Zlaté desky Rádia Blaník Lucii Bílé. Ocenění získala za téměř 122 tisíc odehraných skladeb na Rádiu Blaník a DAB Rádiu Český Blaník od začátku jejich vysílání.
Koncert si užívali i samotní interpreti. Zpěvačka Olga Lounová neskrývala nadšení z publika a prostředí. „Nikde jinde taková atmosféra není,“ řekla. Petr Kolář popřál Blaníku dalších nejméně 27 let a Lucie Bílá spoustu nadšených posluchačů. A jaké přání měl pro rádio Michal David? „Hrajte české písničky, protože právě to dělá Blaník Blaníkem,“ řekl.
Rádio Blaník připravuje speciální dárek i pro ty posluchače, kteří na Konopišti letos nebyli. V sobotu 6. června a v neděli 7. června odvysílá ty nejhezčí momenty z koncertu. A na webu www.radioblanik.cz jsou už nyní fotky a první videa z letošních narozenin.