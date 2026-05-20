Portfolio Radiohouse potvrzuje sílu napříč cílovými skupinami – od nejsilnějšího Blaníku po rostoucí Rock rádio

Mediální zastupitelství Radiohouse potvrzuje na základě aktuálních dat Radioprojektu (IV.Q 2025 a I.Q. 2026) svou pevnou a stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími hráči českého rozhlasovém trhu. Portfolio klíčových značek – Rádio Blaník, síť Hitrádií, Rock Rádio a Fajn rádio nadále dosahuje velmi silného zásahu napříč cílovými skupinami. Podíl Radiohouse na trhu aktuálně činí 27,21 %.
Zdroj: Radiohouse
Radiohouse dosahuje v aktuálním měřeném období tržního podílu 27,2 %, což představuje mírný nárůst oproti předchozímu období. Celkový dosah portfolia za sledované pololetí oslovil 8,5 milionu posluchačů(90,7 % rozhlasové populace ve věku 12–79 let). Měsíčně si rádia z nabídky Radiohouse naladí přes 6,9 milionu posluchačů, týdně pak 4,4 milionu. Aktuální výsledky jsou měřeny hybridní metodikou zohledňující FM vysílání, DAB+ distribuci i online streamy, což odráží skutečné multiplatformní poslechové chování českého publika.
„Aktuální výsledky potvrzují sílu našeho portfolia i schopnost oslovovat publikum napříč generacemi a regiony. Rádio Blaník si drží pozici nejsilnější komerční stanice v Česku, Hitrádia potvrzují svou regionální relevanci, Rock rádio dále posiluje svou unikátní komunitu a Fajn rádio zůstává důležitou platformou pro mladší cílové skupiny. Z pohledu zadavatelů je klíčové, že dokážeme nabídnout mimořádně silný zásah, kvalitní prostředí značek a efektivní kombinaci tradičního i digitálního audio prostoru,“ říká jednatel Radiohouse Štěpán Ryska.
Rádio Blaník si dlouhodobě drží pozici nejsilnější komerční stanice na českém trhu s tržním podílem 10,3 %. V průběhu měsíce Blaník osloví téměř 4 miliony posluchačů (3 974 tis.), týdně pak přes 1,97 milionu. Mimořádná věrnost publika a silná nadregionální distribuce zůstávají trvalými pilíři této sluníčkové značky. „Konkurence nespí, a proto se každé pódiové umístění počítá. I tentokrát jsme absolutní jedničkou v podílu na trhu, což nás samozřejmě těší. V týdenních a měsíčních zásazích jsme také tentokrát na celkové druhé pozici, ale v dalších výstupech se chceme opět vrátit na růstovou trajektorii. Osobně mám pak velkou radost z nárůstu Českého Blaníku. Jeho první ucelenější výsledky jasně ukazují, že naše cesta rozvoje digitálního vysílání je správná,“ shrnuje Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Síť Hitrádií (Total+) potvrzuje svou pozici ve všech regionech s tržním podílem 6,3 %. Měsíčně ji ladí přes 3,7 milionu posluchačů (3 676 tis.), týdně pak 1,65 milionu. Hitrádia cílí zejména na mladší a ekonomicky aktivní skupiny a představují klíčovou platformu pro efektivní celoplošný zásah. Na počátku roku 2026 odstartovaly v celé síti výrazné programové a marketingové změny s cílem posílit regionální studia a přilákat nové posluchače. „Jsem rád, že se Hitrádiím jako celku dál daří držet krásné třetí místo mezi všemi rádii v měsíční poslechovosti, meziročně jsme zde získali téměř 200 tisíc nových posluchačů, podíl na trhu za rok poskočil také velmi hezky nahoru. Za to bych chtěl poděkovat všem kolegům, zejména pak těm z našeho nového DAB+ Hitrádia Devadesátka. To už brzy oslaví první narozeniny, a téměř 80 tisíc týdenních posluchačů je ten nejlepší dárek,“ uvádí Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.
Rock Rádio pokračuje v růstu tržního podílu – na 4,2 % (z předchozích 3,9 %, tj. +0,27 p. b.). Tento nárůst potvrzuje dlouhodobě rostoucí trend stanice. Měsíčně Rock Rádio osloví přes 1,5 milionu posluchačů, kteří vědí, že rock je slušná muzika (1 524 tis.), týdně pak 736 tisíc. „Daří si i sesterské digitální stanici Rock Radio Stage, která nabízí to nejlepší z tuzemských rockových luhů a hájů a která stále nabírá nové posluchače. V únoru jsme rozjeli novou podobu Rockovýho rozjezdu, k Honzovi Dandovi se přidala Annabelle Fárová, a Rockový voraz obsadila nová posila týmu Dan Kotek. Po zimním spánku konečně vyrazíme do terénu mezi posluchače, vidět a slyšet nás bude na festivalech Rock In. Těšíme se, až se s posluchači opět setkáme osobně, a děkujeme všem, kteří jsou věrní slušné rockové muzice,“ shrnuje Martin Drtina, programový ředitel Rock Rádia.
Fajn rádio si stabilizovalo pozici s tržním podílem 1,3 %. Měsíčně stanici ladí přes 1,28 milionu posluchačů(1 280 tis.), týdně pak 501 tisíc. Fajn rádio díky jasnému formátu, přítomnosti celebrit ve vysílání a aktivní komunikaci na sociálních sítích efektivně oslovuje mladší cílové skupiny klíčové pro řadu inzerentů. „Fajn rádio má stále silné místo u mladého publika. Vnímáme také změny v chování mladé generace, a proto dál pracujeme na propojení on-air vysílání, sociálních sítí a digitálního obsahu. Právě v tom vidíme budoucnost značky Fajn Rádio“, uzavírá Chris Kaufman, programový ředitel Fajn rádia.
Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse dodává: „odborné prezentace založené na datech z dnešní tiskové konference kromě vysoké poslechovosti potvrzují také meziroční nárůsty investic do reklamy v rádiích v ČR a vysokou návratnost investic, která dnes dokonce předstihuje prakticky všechny běžné online formáty.“