Nové partnerství na mediálním trhu. ProfitOnline.cz a Radiohouse zahajují spolupráci

Na mediálním trhu vzniklo nové partnerství. Od začátku června startuje spolupráce mezi společností Radiohouse a názorovým a informačním webem ProfitOnline.cz, který patří do tuzemské vydavatelské skupiny Fakta. Součástí spolupráce budou mimo jiné podcastové projekty, obsahová partnerství a networkingové akce zaměřené na podnikatele a manažery.
Radiohouse a ProfitOnline.cz zahájily spolupráci. Společně se chtějí zaměřit na audio podcasty pro byznys nebo eventy pro podnikatele a manažery. Ilustrace: Vygenerováno ChatGPT.
Radiohouse je významné mediální zastupitelství, které působí na rozhlasovém trhu po celé ČR a zastupuje řadu rozhlasových stanic. ProfitOnline.cz, dříve Finanční a ekonomické informace (faei.cz), denně přináší názorové články a analýzy z ekonomiky, finančnictví, podnikání, spotřebitelské problematiky, ale také z politiky či kultury.
Radiohouse, člen skupiny Media Bohemia, největšího vlastníka rozhlasových stanic v České republice, dlouhodobě propojuje sílu rozhlasových značek s moderními formami obsahu a efektivní komunikací napříč platformami.
Vedle tradičního rozhlasového vysílání rozvíjí Radiohouse digitální audio, podcastové projekty, obsahová partnerství i B2B networkingové formáty, které klientům umožňují oslovovat publikum v relevantním kontextu a budovat dlouhodobý vztah se značkou.
Spolupráce s platformou ProfitOnline.cz, která se řadí do první desítky nejoblíbenějších ekonomických a finančních webů v Česku, tak přirozeně zapadá do strategie rozšiřování kvalitního business obsahu a prémiových mediálních partnerství.
„V Radiohouse hledáme partnerství, která dávají smysl cross mediálně i obchodně. ProfitOnline.cz vnímáme jako silnou platformu pro podnikatele a manažery, kterou přirozeně doplňuje naše schopnost oslovit miliony posluchačů prostřednictvím silných rádiových značek,“ uvedl jednatel Radiohouse Štěpán Ryska. „Tato spolupráce nám umožní propojit kvalitní obsah, audio komunikaci i osobní setkávání v rámci našich VIP eventů a přinést obchodním partnerům ještě větší přidanou hodnotu,“ dodal.
Podle šéfredaktora ProfitOnline.cz Pavla Lukeše umožní nová spolupráce rozšířit dosah působení webu. „Radiohouse vnímáme jako významného hráče na trhu s výrazným portfoliem, díky čemuž oslovíme další čtenáře. Posuneme se tak do dalšího segmentu trhu,“ řekl Lukeš.
Připomněl, že podle aktuálních dat Radioprojektu (IV.Q 2025 a I.Q. 2026) má Radiohouse pevnou a stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími hráči českého rozhlasovém trhu. Portfolio klíčových značek – Rádio Blaník, síť Hitrádií, Rock Rádio a Fajn rádio –dosahuje velmi silného zásahu napříč cílovými skupinami.
Podíl Radiohouse na trhu aktuálně činí 27,21 procenta, což představuje mírný nárůst oproti předchozímu období. Celkový dosah portfolia za sledované pololetí oslovil 8,5 milionu posluchačů (90,7 % rozhlasové populace ve věku 12 až 79 let). Měsíčně si rádia z nabídky Radiohouse naladí více než 6,9 milionu posluchačů, týdně pak 4,4 milionu.
„Jsme přesvědčeni, že ProfitOnline.cz má společnosti Radiohouse co nabídnout a že vzájemná dlouhodobá spolupráce bude prospěšná pro obě strany,“ dodal šéfredaktor Pavel Lukeš. Dlouhodobými partnery webu ProfitOnline.cz jsou společnosti PKF APOGEO, Divadlo Na Fidlovačce a Citfin.