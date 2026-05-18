Na narozeninách Rádia Blaník si zahrálo už 112 různých interpretů

Koncert Rádia Blaník na Konopišti není jen každoroční oslavou narozenin jednoho z nejposlouchanějších českých rádií. Zároveň se jedná o výjimečný hudební open-air se sedmadvacetiletou tradicí, která sahá až do přelomu milénia.
První narozeninový koncert Rádia Blaník se uskutečnil 27.5.2000. „Uspořádat něco takového znamenal tehdy velký krok do neznáma. Málokoho napadlo, jak velká a úspěšná tradice z toho vznikne.,“ prozradil programový ředitel Daniel Rumpík. A nejen to, koncert Blaníku se podle jeho slov stal inspirací pro řadu podobných projektů jiných rádiových značek.
Tady je několik základních údajů, které dokumentují bohatou historii tohoto projektu:
- Od roku 2000, kdy se konal první narozeninový koncert na Konopišti, se zde vystřídalo 112 různých českých a slovenských interpretů / 46 zpěváků, 29 zpěvaček a 37 skupin.
- Dohromady na Konopišti zaznělo 2098 písniček
- Celkový program všech 25 dosavadních koncertů dohromady trval 193 hodin, tedy 8 dní a ještě 1 hodinu navíc
- A kolik lidí se tu na Konopišti za to více než čtvrtstoletí vystřídalo? 329 tisíc návštěvníků!
Tradice pokračuje dál.
V sobotu 30.5.2026 oslaví Rádio Blaník na Konopišti své sedmadvacáté narozeniny.
Koncert je už dlouho vyprodaný, poslední vstupenky mohou zájemci získat už jen ve speciální hudební hře, která probíhá ve vysílání Rádia Blaník.