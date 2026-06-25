Mediální akademie od ADMEZ a IMV vstoupila v červnu do pokročilé fáze, zaměřila se na obchod, marketing a crossmediální plánování

ADMEZ a Institut manažerského výzkumu Karla Frimla navázali pokročilou částí na základní úroveň Mediální akademie, tréninkový mediální program podporovaný z Evropského sociálního fondu, který byl zaměřen na rozvoj obchodních, mediálních a marketingových kompetencí profesionálů z mediálního prostředí.
Aktuální dvoudenní program nabídl účastníkům kombinaci praktických i strategických témat. Věnoval se například pokročilým mediálním ukazatelům, online produktům, digitálnímu audiu, crossmediálnímu plánování a roli médií v komunikačním mixu, ale také obchodním, komunikačním a prezentačním dovednostem.
Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ) ve spolupráci s Institutem manažerského výzkumu (IMV) pokračuje v projektu Mediální akademie. Jde o vzdělávací program zaměřený na rozvoj odborných i měkkých dovedností pracovníků z mediálního a marketingového prostředí. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem Mediální akademie je posílit profesionalizaci a dlouhodobý rozvoj mediálního trhu prostřednictvím vzdělávání v oblastech médií, marketingu a managementu.
Na pokročilém panelu vzdělávání se podíleli odborníci z mediálního, marketingového a obchodního prostředí. Mezi lektory byli například Zuzana Šindelářová, business development director Publicis Groupe Czech Republic, Václav Podzimek, bývalý CMO společnosti innogy a současný CMO Potten & Pannen – Staněk, Robert Chmelař, CMO Partners Banky a dále odborníci ze společnosti 3P Consulting a z mediálního zastupitelství Radiohouse.
Program byl určen účastníkům, kteří úspěšně absolvovali základní část akademie a dlouhodobě prokazují zájem o profesní rozvoj a další vzdělávání.
„Mediální a marketingový svět se dnes mění rychleji než kdy dříve. Proměňuje se způsob, jakým lidé média konzumují, jak klienti a agentury plánují své kampaně i jak vznikají nové obchodní příležitosti. Právě proto považuji Mediální akademii za důležitý rozvojový nástroj naší mediální bubliny. Pomáhá lépe chápat souvislosti napříč celým mediálním trhem, orientovat se v nových trendech a hledat příležitosti pro růst i větší přidanou hodnotu kampaní. Cílem není jen držet krok se změnami, ale skutečně uspět v prostředí, které je stále komplexnější.“ říká Karel Friml, který je předsedou Institutu manažerského výzkumu a působí také v mediálním zastupitelství Radiohouse jako COO.
Významnou součástí programu bylo také sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky a networking napříč týmy. Pokročilá část akademie byla postavena na praktických zkušenostech a aktuálních trendech mediálního trhu. Účastníci měli možnost setkat se s odborníky z různých segmentů marketingu, médií i obchodu, což byl jedna z největších přidaných hodnot celého programu.