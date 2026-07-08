Letní koncerty Rádia Blaník míří do Pelhřimova. Na Masarykově náměstí vystoupí Slza, Olga Lounová i Vojta Nedvěd

Letní koncertní turné Rádia Blaník pokračuje další zastávkou, tentokrát zavítá na Vysočinu. V pátek 10. července zamíří Rádio Blaník do Pelhřimova na Masarykovo náměstí, kde na návštěvníky čeká odpoledne plné hudby, letní zábavy a sluníčkové atmosféry. Vstup na akci je tradičně zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Na pódiu vystoupí oblíbení čeští interpreti. Dorazí Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a také Blanická kapela, která naživo zahraje a zazpívá nejnovější blanickou písničku „Slunce dál svítí“. Mimochodem právě tato písnička hraje nyní důležitou roli i v nové letní hře Rádia Blaník! Na koncertě nebudou chybět ani blaničtí moderátoři a soutěže o zajímavé ceny. Vstup na akci je zdarma.
Program začne krátce před 17. hodinou, a kromě hudebních vystoupení bude připraven i doprovodný program partnerů akce a soutěže o atraktivní ceny.
Letní koncerty Rádia Blaník pokračují během léta napříč Českou republikou a všude nabízí to, co je pro Rádio Blaník typické – českou hudbu, příjemnou „sluníčkovou“ atmosféru a setkávání s posluchači napříč generacemi.
„Máme velkou radost, že můžeme Letní koncerty přivézt také do Pelhřimova. Každá zastávka má své jedinečné kouzlo a věříme, že i tady si společně užijeme skvělou atmosféru plnou českých písniček. Setkávání s našimi posluchači je pro nás tím nejdůležitějším, a právě osobní kontakt dává celé letní tour výjimečnou energii,“ říká programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Letní koncerty Rádia Blaník dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější regionální eventové projekty v portfoliu Radiohouse. Každoročně přivádějí do českých měst tisíce návštěvníků a propojují posluchače s oblíbenými interprety i samotným rádiem přímo v regionech.
Podrobnosti o programu a vystupujících jsou k dispozici na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik