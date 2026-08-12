Letní koncerty Rádia Blaník míří do Napajedel. Dorazí Slza, Tereza Mašková i Petr Kolář

Letní koncerty Rádia Blaník pokračují další zastávkou. V pátek 14. srpna dorazí oblíbená letní hudební tour do Napajedel, kde na návštěvníky čeká odpoledne plné českých písniček, známých interpretů a pohodové letní atmosféry. Koncert se uskuteční od 16:25 hodin na nádvoří Nového Kláštera v rámci letního programu Léto za klášterem a vstup je zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Letošní série koncertů odstartovala v červnu v Havířově a po zastávkách v Domažlicích, Pelhřimově, Mariánských Lázních a Chomutově pokračuje právě v Napajedlech. Celkem letos Blaník navštíví jedenáct měst.
„Naším cílem je přivážet české písničky a dobrou náladu přímo za posluchači. Jsme rádi, že díky našim obchodním partnerům můžeme přinášet kvalitní kulturní program zdarma do měst po celé republice a být tak posluchačům zase o něco blíž,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Napajedelský koncert nabídne pestrý program, ve kterém se představí Slza, Tereza Mašková, Petr Kolář a Blanická kapela. Návštěvníci se mohou těšit také na moderátory Rádia Blaník a tradiční atmosféru letních koncertů, které jsou určeny pro všechny generace a díky bezplatnému vstupu nabízejí možnost užít si odpoledne a večer plný hudby bez vstupného. V Napajedlech se koncert uskuteční v rámci letního programu Léto za klášterem na nádvoří Nového Kláštera.
„Letní koncerty jsou především o společném zážitku. Těší nás, že můžeme být během léta přímo v regionech, potkávat se s posluchači a společně si užívat české písničky pod širým nebem. Napajedla jsou další zastávkou naší letní jízdy a věříme, že si ji místní i návštěvníci z okolí užijí,“ doplňuje Daniel Rumpík.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu najdete na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik