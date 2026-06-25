Letní koncerty Rádia Blaník míří do Domažlic

Po úspěšném startu Letních koncertů Rádia Blaník v Havířově pokračuje oblíbená koncertní série další zastávkou. V pátek 26. června zamíří Rádio Blaník do Domažlic, kde na návštěvníky čeká odpoledne plné hudby, zábavy a sluníčkové atmosféry.
Zdroj: Rádio Blaník
Na pódiu vystoupí oblíbení čeští interpreti. Dorazí Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a také Blanická kapela, která naživo zahraje a zazpívá nejnovější blanickou písničku „Slunce dál svítí“. Chybět nebudou moderátoři Rádia Blaník, soutěže o zajímavé ceny, ani doprovodný program pro celou rodinu. Vstup na akci je zdarma.
Letní koncerty Rádia Blaník dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější regionální eventové projekty v portfoliu Radiohouse. Každoročně přivádějí do českých měst tisíce návštěvníků a propojují posluchače s oblíbenými interprety i samotným rádiem přímo v regionech.
„Po skvělé atmosféře na Konopišti i v Havířově se už těšíme na Domažlice. Letní koncerty jsou pro nás příležitostí setkávat se s posluchači osobně a poděkovat jim za jejich přízeň. Právě blízkost k lidem je jednou z hodnot, na kterých Rádio Blaník dlouhodobě staví,“ říká programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu a vystupujících jsou k dispozici na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik