Letní koncerty Rádia Blaník míří do Chomutova, kde vystoupí Janek Ledecký, Tereza Mašková i Jakub Smolík

V pátek 7. srpna dorazí oblíbená letní hudební roadshow Rádia Blaník do Chomutova na Náměstí 1. máje, kde vystoupí Janek Ledecký, Tereza Mašková, Jakub Smolík i Blanická kapela. Vstup na akci je tradičně zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Letní koncerty Rádia Blaník patří již řadu let mezi nejoblíbenější hudební akce napříč Českou republikou. Nabízejí spojení známých českých interpretů, pohodové atmosféry, regionálních značek a setkání posluchačů s jejich oblíbeným sluníčkovým rádiem přímo tam, kde žijí.
„Naším cílem je přivážet hudbu a dobrou náladu přímo za posluchači. Chomutov je další zastávkou letošního turné a věříme, že si společně užijeme krásný letní den plný českých písniček, které si s námi naši posluchači určitě rádi zazpívají,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Janka Ledeckého, Terezy Maškové a Jakuba Smolíka. Chybět nebude ani Blanická kapela, která zahraje píseň „Slunce dál svítí“, jež se stala symbolem letošního sluníčkového léta Rádia Blaník.
Součástí programu bude také doprovodný program partnerů a moderátorů Rádia Blaník. Akce je vhodná pro celé rodiny a vstup je zdarma.
„Letní koncerty jsou především o společném zážitku. Jsme rádi, že díky našim partnerům můžeme přinášet kvalitní kulturní program zdarma do měst po celé republice a být tak posluchačům zase o něco blíž,“ doplňuje Daniel Rumpík.
Návštěvníci se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od září přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu najdete na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik