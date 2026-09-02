Letní koncert Rádia Blaník míří do Prostějova. Dorazí Slza, Janek Ledecký i Petr Kolář

Léto s Blaníkem pokračuje další zastávkou. V pátek 4. září dorazí oblíbená letní hudební tour na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, kde od 16 hodin nabídne odpoledne plné českých písniček, známých interpretů a pohodové, sluníčkové atmosféry. Na pódiu vystoupí Slza, Janek Ledecký, Petr Kolář a Blanická kapela. Vstup na koncert je zdarma.
Zdroj: Rádio Blaník
Po letních zastávkách v Havířově, Domažlicích, Pelhřimově, Mariánských Lázních, Chomutově, Napajedlech a Tišnově pokračuje Rádio Blaník ve své koncertní show právě v Prostějově. Celkem letos zavítá do jedenácti měst po celé České republice. Po Prostějově budou následovat ještě koncerty v Pardubicích, Čáslavi a Prachaticích.
Program na prostějovském náměstí odstartuje v 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Slza, následovat bude vystoupení Blanické kapely. potom na pódiu zazpívají Petr Kolář a Janek Ledecký. Součástí programu bude také setkání s moderátory Rádia Blaník a tradiční atmosféra letních koncertů, které rádio přiváží přímo za svými posluchači do regionů.
„Naším cílem je přivážet české písničky a dobrou náladu přímo za posluchači. Jsme rádi, že díky našim obchodním partnerům můžeme přinášet kvalitní kulturní program zdarma do měst po celé republice a být tak posluchačům zase o něco blíž,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník. Jak dodává, na návštěvníky koncertu čeká kromě písniček i doprovodný program pro celou rodinu a pestrá nabídka občerstvení.
Letní koncerty Rádia Blaník patří dlouhodobě mezi nejvýraznější regionální eventové projekty rádia. Každoročně míří do měst napříč Českem a přivádějí posluchače přímo za jejich oblíbenými interprety. Rádio tak zůstává blízko svým posluchačům nejen prostřednictvím vysílání, ale také osobně přímo v regionech.
Posluchači se mohou těšit také na pokračování Sluníčkového léta Rádia Blaník a Centropolu. Na místě budou k dispozici originální sluníčkové samolepky, které mohou svým majitelům už od tohoto víkendu přinést zajímavé výhry včetně hlavní prémie ve výši 100 000 korun.
Podrobnosti o programu najdete na webu Rádia Blaník: https://radioblanik.cz/proma/letni-koncerty-radia-blanik