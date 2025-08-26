Fajn rádio spouští novou sezónu! Posluchači Wake Up Show s Matějovským soutěží o 100 000 Kč v ledové kostce

Fajn rádio v pondělí 25. 8. spustilo novou sezónu návratem oblíbené Wake Up Show s Vaškem Matějovským a Natálií Otáhalovou a velkou soutěží, ve které posluchači mohou vyhrát 100 000 Kč v hotovosti. Nebude to jen tak – cash je zamrazený v ledové kostce!
Velké finále vypukne už 1. září v Praze – konkrétní lokalita bude odhalena až v pátek 29. srpna ve Wake Up Show. Soutěžící budou moci vykutat klíče k bednám s penězi a využít k tomu nástroje z kola štěstí. Vašek Matějovský navíc vybere dalších pět lidí přímo na místě, kteří se zapojí do soutěže během finálového eventu. Soutěž probíhá od 25. do 29. srpna 2025. Každý den se mohou posluchači registrovat ve vysílání pořadů Wake Up Show, Music Boost a Fajn Drive. Více informací je k dispozici na fajnradio.cz. Nová sezóna Wake Up Show na Fajn rádiu začíná!