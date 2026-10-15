Digitální audio přináší rádiovým kampaním nové posluchače. Konference Audio Works ukázala konkrétní výsledky

Propojení tradičního rádia a digitálního audia může zvýšit zásah reklamních kampaní a přispět k efektivnějšímu využití mediálních rozpočtů. Konference Audio Works, kterou uspořádal Radiohouse ve spolupráci s WPP Media a Triton Digital, představila výsledky zahraničních výzkumů, aktuální data o českých posluchačích i zkušenosti z kampaní značek Allegro, VELUX, Visa a Toyota.
Zdroj: Radiohouse
Konference s podtitulem „Výkon audia v digitálním prostředí: od dat k výsledkům“ se uskutečnila v Rudolfově slévárně na Pražském hradě. Jejím hlavním tématem byly možnosti efektivnějšího plánování, cílení a nákupu audio reklamy i postupné propojování tradičního rozhlasového vysílání s digitálními platformami.
„Rádio má v reklamní komunikaci své pevné místo. Digitální audio k němu přidává další možnosti zásahu, cílení a měření. Na Audio Works jsme chtěli ukázat, co toto propojení přináší zadavatelům v konkrétních kampaních,“ uvedl Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Zdroj: Radiohouse, Štěpán Ryska, jednatel
Studie ukazuje potenciál vyšší návratnosti audio reklamy
Jedním z prezentovaných výzkumů byla britská studie High Gain Audio od WPP Media a Radiocentre. Podle jejího modelování může vyčlenění čtvrtiny mediálního rozpočtu na kombinaci rádia a digitálního audia zvýšit krátkodobou návratnost celé kampaně přibližně o devět procent ve srovnání s variantou bez audia.
Výsledky studie představil marketingový ředitel Radiohouse Petr Uchytil, který se věnoval také proměnám mediálního prostředí, pozornosti posluchačů a principům účinné audio kreativy. Zdůraznil především význam audia v rámci celého mediálního mixu, nikoliv pouze jako samostatného reklamního kanálu.
Digitální audio rozšířilo zásah kampaní Allegra a Visy
Konkrétní výsledky kampaní představil Karel Friml, COO a ředitel agenturního obchodu Radiohouse.
Zdroj: Radiohouse, Karel Friml
V případě Allegra digitální audio oslovilo přibližně 156 tisíc posluchačů, které nezasáhla rádiová část kampaně. Z celkových 394 tisíc digitálně zasažených posluchačů tak téměř 40 procent představovalo dodatečné publikum nad rámec tradičního rádia.
Další příklad nabídla značka Visa. Podle prezentovaného vyhodnocení rozšířilo digitální audio zásah jejího online mediálního plánu o šest procent a současně zvýšilo průměrnou frekvenci reklamního kontaktu o 32 procent.
Zkušenosti s digitálním audiem představila také značka VELUX. Po první větší čistě digitální audio kampani v síti Radiohouse v roce 2025 následovala na jaře 2026 další kampaň s přibližně čtyřnásobným objemem reklamních přehrání. Během pěti týdnů doručila téměř osm milionů přehrání.
Čeští posluchači rádia pohledem dat
Pohled na český audio trh přinesl Petr Tomáš, Consumer Research Skillhead z WPP Media. Představil výsledky výzkumu mPanel, který každoročně zahrnuje 10 tisíc respondentů ve věku od 15 let a sleduje nejen mediální chování, ale také životní styl, spotřebitelské zvyklosti a vztah ke značkám.
Výsledky ukazují, že pravidelný poslech rádia souvisí s řadou charakteristik, které mohou být zajímavé pro zadavatele reklamy. Mezi každodenními posluchači je například vyšší podíl vlastníků či spoluvlastníků nemovitostí než v celé sledované populaci. Výzkum rovněž poukázal na souvislosti mezi častým poslechem rádia, ekonomickým statusem, spořením nebo cestováním.
Data tak umožňují popsat rozhlasové publikum podrobněji než pouze podle věku a velikosti zásahu.
AI a programatický nákup se přibližují tradičnímu rádiu
Významnou část konference tvořily také technologické novinky. Daniel Karlsson, viceprezident společnosti Triton Digital ze skupiny iHeartMedia, představil možnosti využití umělé inteligence při plánování a nákupu audio kampaní.
Mezi diskutovaná témata patřilo zapojení AI agentů, kteří mohou převádět obchodní zadání do konkrétních mediálních plánů, i automatizace nákupu tradičního rozhlasového prostoru. Představeno bylo rovněž řešení Demos+, které rozšiřuje možnosti cílení reklamy o zájmy a chování posluchačů.
Praktický posun směrem k automatizovanému obchodování ukázal také pilotní projekt Radiohouse se značkou Toyota. Jeho cílem bylo ověřit využití principů digitálního nákupu reklamy v lineárním rozhlasovém vysílání.
Radiohouse chce na získané zkušenosti navázat dalším rozvojem automatizovaného plánování a obchodování. Do budoucna tak směřuje k jednoduššímu propojení nákupu tradičního rádia a digitálního audia podle potřeb jednotlivých kampaní.
Konference Audio Works ukázala, že vedle rozvoje digitální distribuce a přesnějšího cílení se pozornost audio trhu stále více obrací také k měření skutečného přínosu reklamy a efektivnějšímu plánování napříč jednotlivými audio platformami.