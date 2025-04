Charitativní dražba rádia KISS přinesla půl milionu korun do sbírky Pomáhej na hudebních vlnách na podporu dětí s hendikepem

Ve středu 2. dubna proběhla v ranním vysílání rádia KISS dražba celkem čtyř vstupenek na KISS party LIVE 90´s do Mikulova a na hrad Loket, díky které putuje částka 500 000 Kč do veřejné sbírky Pomáhej na hudebních vlnách. I přesto, že původní nejvyšší příhoz jednoho z dražitelů byl nakonec

z jeho strany stornován a neuhrazen, podařilo se díky dvěma příhozům skvělých posluchačů Petra a Pavla přispět do sbírky částkou půl milionu korun a podpořit tak hned 4 děti s hendikepem. Během následujících dnů po dražbě se podařilo vybrat dalších 250 000 Kč díky zapojení posluchačů rádia po její anonci moderátory v éteru. Fanoušci rádia KISS i nadále do sbírky přispívají.

Částka půl milionu korun od dvou dražitelů Petra a Pavla byla připsána na účet veřejné sbírky. „Ve středu v Ranním Kissu zazněl příhoz ve výši 500 000 Kč, který navýšil částku v charitativní aukci na neuvěřitelných 750 000 Kč. Byla to silná chvíle, která dojala nás i posluchače. Bohužel se později ukázalo, že nejvyšší příhoz nebyl míněn vážně. I přes opakovaná ujištění dražitel svou nabídku nakonec stáhl a platbu neuhradil. Mrzí nás to, a to hlavně kvůli těm, kterým měla aukce pomoci. Skvělou zprávou

ale je, že Petr a Pavel, dva féroví dražitelé s nejvyššími potvrzenými příhozy, se spojili a společně přispějí 500 000 Kč na transparentní účet. A to je pro nás ten skutečný výsledek – jsou lidé, kteří když něco řeknou, tak to i udělají. Nemluví, ale konají. Děkujeme,“ uvádí Roman Anděl, vedoucí programu rádia Kiss. Celý výtěžek putuje na podporu dětí s hendikepem. Přispět do sbírky můžete i vy, a to na transparentní účet 131-2090050237/0100. Více o sbírce najdete zde. Podívat se můžete také na záznam z vysílání.

Komu sbírka pomáhá?

Pětiletý Ondrášek Jäger se narodil předčasně jako jedno z dvojčat. Krátce po narození mu byl zjištěn hemangiom na rtu, který bylo nutné léčit v Motole a naštěstí nebyl zhoubný. Léčba trvala více než rok a v té době už byly patrné i známky opožděného vývoje oproti jeho bratrovi. V roce a půl mu byl diagnostikován dětský autismus a středně těžká mentální retardace. Jednou ročně navštěvuje klinickou psycholožku v Chebu a v Karlových Varech dětskou psychiatrii. Místo běžné školky chodí do denního stacionáře Žirafa v Karlových Varech. Jeho pokroky nějaké jsou, nicméně Ondra je plně na plenách, sám se nenají, neobleče, neobslouží a stále plynně nemluví, spíš jen opakuje naučená slova. Ondrášek s bráškou jsou poloviční sirotci, jejich otec nežije.



Patnáctiletá Michalka Kantorová přišla na svět akutním císařským řezem ve 29. týdnu s váhou 670 g jako velmi nedonošené miminko. I přesto, že ležela měsíc v otrávené plodové vodě, jelikož její maminka měla vleklý zánět slepého střeva, se narodila zdravá. Hned v prvním týdnu svého života Michalka začala krvácet do mozku, dostala epileptické záchvaty, měla problémy s plícemi a srdíčkem, její tělíčko nedokázalo odvádět mozkomíšní mok. Michalka trpí kvadruspastickou formou DMO, těžkou psychomotorickou retardací, epilepsií, neurogenní skoliózou… Péče o Michalku je velmi fyzicky, psychicky a finančně náročná. Jeden dvoutýdenní neurorehabilitační pobyt stojí 89 tisíc Kč a pojišťovna ho nehradí ani zčásti. Rehabilitace Michalce velmi prospívají a ona dělá pokroky.



Jedenáctiletá Barunka Čížková bojuje s rakovinou lymfatických uzlin, podstupuje náročnou chemoterapickou léčbu. Prognóza je dobrá, Barunka má 80% šanci na vyléčení. Finanční příspěvek mamince Renatě pomůže k návratu Barunky do normálního života.

Dvaašedesátiletá Dana Šindelářová bojuje s rakovinou už několik let, její šestatřicetiletý syn Michal Šindelář se narodil s tělesným a mentálním hendikepem a navzdory nedávné operaci očí mu hrozí, že se stane zcela nevidomým. Finanční pomoc rodina použije na zdravotní pomůcky pro Danu a na stacionář

a kroužky pro Míšu. Více informací o sbírce se dozvíte na: VLNY-MUSICAG.CZ