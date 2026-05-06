BE DIGI: projekt, který otevírá dveře do digitálního audia v regionech

Projekt BE DIGI přináší regionálním inzerentům možnost vstoupit do světa digitální audio reklamy – a to jednoduše, efektivně a s využitím silného zásahu. V rámci projektu je k dispozici až 100 milionů impresí, které pomáhají klientům oslovit nové publikum ve streamech a podcastech.
Zdroj: Radiohouse
Po zhruba šesti týdnech od spuštění máme za sebou přes deset obchodních prezentací napříč regiony, přičemž další vlna právě probíhá. Paralelně pokračují individuální schůzky s klienty, které navazují na zájem z těchto setkání.
Dosavadní výsledky potvrzují velmi dobrý start projektu – evidujeme přes 25 uzavřených smluv, což vzhledem k novosti produktu ukazuje na vysokou úspěšnost obchodních snídaní. Zároveň se potvrzuje, že projekt BE DIGI je silným nástrojem pro oslovování nových klientů a otevírání nových obchodních příležitostí v oblasti digitálního audia.
„BE DIGI nám ukazuje, že i regionální klienti jsou připraveni využívat moderní digitální formáty, pokud jim je dokážeme srozumitelně představit a nabídnout v jednoduché podobě. První výsledky potvrzují, že jdeme správným směrem,“ říká Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.
„Obchodní snídaně se ukazují jako velmi efektivní formát – otevírají dveře k novým klientům a umožňují nám s nimi navázat konkrétní spolupráci. Zájem, který vidíme napříč regiony, je pro nás silným signálem do dalších týdnů,“ doplňuje Jakub Polák, ředitel regionálního obchodu v Radiohouse.
O projektu BE DIGI:
Je to iniciativa společnosti Radiohouse zaměřená na podporu rozvoje digitální audio reklamy v Česku. Jejím cílem je přiblížit možnosti digitálního audia zejména regionálním firmám a ukázat jim, jak mohou efektivně oslovit posluchače prostřednictvím streamů, podcastů a dalších online audio platforem. Radiohouse proto v roce 2026 spouští projekt BE DIGI, jehož cílem je systematicky rozšířit bázi zadavatelů digitální audio reklamy, zejména mezi regionálními firmami. V rámci projektu rozdělí mezi lokální podnikatele 100 milionů impresí zdarma k nákupu kampaní v digitálních streamech a podcastech. Jedná se o limitovanou nabídku do 30.6.2026.