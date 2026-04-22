Přestaňte klikat, začněte chatovat. Ecomail jako první v Česku propojuje e-mail marketing s AI přes MCP

Ecomail představil novou AI funkcionalitu založenou na MCP serveru pro propojení s nástroji Claude a ChatGPT. Jako první český e-mail marketingový nástroj s tímto řešením chce marketérům a e-shopům usnadnit každodenní práci s daty, kampaněmi i kontakty. Uživatelé díky novince mohou se svým účtem komunikovat přirozeným jazykem a rychleji se dostat k informacím, které by jinak museli složitě hledat v aplikaci nebo exportech, včetně dat, jež nejsou přímo vidět v samotném rozhraní.
Nová funkcionalita dává uživatelům Ecomailu možnost komunikovat se svým účtem prostřednictvím vybraných AI nástrojů. Ty se díky MCP (Model Context Protocol) propojí přímo s daty v e-mailingovém účtu. V každodenní marketingové praxi to znamená, že se uživatel může po propojení ptát přirozeným jazykem na konkrétní data, aniž by je musel ručně dohledávat v aplikaci nebo exportech. Díky napojení má navíc přístup i k informacím, které nejsou přímo viditelné v samotné aplikaci, a může tak pro svůj e-mailing využívat širší datový kontext. MCP server je aktuálně dostupný zdarma v rámci tarifu, takže uživatel hradí pouze samotný AI nástroj či model. Ecomail aktuálně podporuje ChatGPT, Claude či Cursor.
„AI je pro někoho spíše inspirativní hračka, my jsme se ji ale rozhodli využít jako intuitivní rozhraní pro práci s daty a kampaněmi. Chceme, aby marketéři nemuseli kvůli každé odpovědi otevírat další tab, hledat správný report nebo exportovat data. Smyslem této novinky je zjednodušit práci s e-mailingem a ukotvit využívání AI jako součást každodenní praxe,“ říká Jan Tlapák, CEO a co-owner společnosti Ecomail. Hlavní přínos podle něj spočívá v rychlejší cestě od uživatelovy otázky k praktické odpovědi.
Propojení s AI přináší podle Ecomailu tři hlavní benefity: uživatel může pracovat s daty v reálném čase, není odkázán na ruční kopírování a získává větší komfort při práci s kampaněmi, kontakty i statistikami. Velmi rychle se tak například dostane ke komplexnějším údajům, jako je open rate poslední kampaně, výkon kampaní za určité období, historie rozesílek, konkrétní kontakty nebo jednotlivé seznamy. Mezi další užitečné funkce patří načtení seznamů kontaktů, vyhledání odběratelů, přehled historie kampaní, statistiky kliknutí a otevření, práce se šablonami nebo možnost vytvořit e-mailovou šablonu přímo prostřednictvím AI.
„Největší hodnota není v tom, že si s AI můžete povídat, ale v tom, že se výrazně zkrátí cesta od dat k rozhodnutí. V praxi je to rozdíl mezi zdlouhavým dohledáváním a okamžitou odpovědí, kterou potřebujete na poradě, při optimalizaci kampaně nebo při správě více klientů. Marketér dnes nepotřebuje další dashboard, ale rychle pochopit, co funguje, co nefunguje a co udělat dál. Právě v tom může být podobné propojení opravdu silné. Je skvělé, že se Ecomail zpřístupněním MCP serveru řadí mezi světové nástroje, jako jsou např. Figma, Slack, Google Drive nebo třeba Spotify,“ říká Michal Presse, founder a CEO marketingové agentury Nifty Minds, který využívá Ecomail při správě klientských projektů.
Ecomail klade důraz také na kontrolu a bezpečnost propojení uživatelských účtů s umělou inteligencí. Napojení funguje přes autorizační protokol OAuth, takže uživatel AI nástroji nepředává své přihlašovací údaje a při propojení zároveň vidí, k jakým datům uděluje přístup. Data navíc slouží jako kontext jednotlivých konverzací, takže AI zde nevystupuje jako autopilot, ale jako asistent pro práci s informacemi. Finální rozesílka kampaní tak nadále zůstává plně pod kontrolou uživatele v rozhraní Ecomailu.
„U AI nestačí jen rychlost a pohodlí. Stejně důležité je, aby měl uživatel kontrolu nad tím, k čemu nástroj přistupuje a jak s daty pracuje. Celé řešení jsme proto nastavili tak, aby bylo co nejpraktičtější, ale zároveň transparentní a bezpečné pro každodenní používání,“ říká Jan Tlapák a dodává: „Naší cílovou skupinou není jen technologicky orientované publikum. Chceme, aby nastavení bylo co nejintuitivnější a zvládl ho každý marketér nebo freelancer i bez zkušeností s programováním.“
Na blogu Ecomailu je již nyní dostupný přehled nejčastějších praktických scénářů a dotazů, na nichž společnost ukazuje, jak lze propojení s AI využít při plnění každodenních marketingových úkolů. Ecomail tak MCP nepředstavuje jen jako technologickou vychytávku, ale jako praktický nástroj, který má usnadnit práci s kampaněmi, správou kontaktů i vyhodnocováním výsledků. Důraz přitom klade především na srozumitelnost, rychlost a dostupnost i pro méně technicky zaměřené uživatele.
„MCP pro nás není konečný bod, ale další krok v dlouhodobém rozvoji práce s AI. Už více než rok pracujeme na vlastním modelu, díky němuž budou uživatelé moci velkou část své práce nejen vyhodnocovat, ale i automatizovat přímo v aplikaci. První výstupy chceme nabídnout ještě před letošními prázdninami,“ uzavírá Jan Tlapák.