PPC Restart 2026 oslaví 10 let. Zaměří se na data, AI i byznysový přínos kampaní

Jubilejní desátý ročník konference PPC Restart se uskuteční 26. března 2026 v pražském OREA Hotelu Pyramida. Akci pořádá digitální agentura Taste a letos nabídne deset prakticky zaměřených přednášek z oblasti výkonnostního marketingu, analytiky a řízení kampaní.
Zdroj: PPC Restart
Letošní ročník nese motto „Konec klikání, začátek byznysu“, které odráží posun v přístupu k digitálním kampaním. Podle organizátorů už dnes nestačí kampaně pouze technicky nastavovat, ale je nutné pracovat s kvalitními daty a zaměřit se na jejich reálný dopad na byznys.
„Naše role je krmit algoritmy správnými daty, sledovat je, aktivně řešit s klienty a stát se partnery, kteří vidí do skladů, marží a kvality leadů. Teprve pak můžeme kampaně optimalizovat pro skutečný byznysový přínos,“ uvádí Lucie Březinová, Head of PPC v agentuře Taste.
Program konference nabídne pohled na aktuální trendy i praktické zkušenosti z praxe. Mezi řečníky vystoupí například David Cikánek s tématem expanze českých značek na Amazon, Markéta Paclíková se zaměří na lead generation a práci s AI při vyhodnocování kvality leadů.
Chybět nebude ani Michal Blažek, který představí přístup k B2B analytice a výkonnostnímu marketingu v roce 2026. Vít Schaffarczik otevře téma kampaní na platformě Meta a upozorní na nutnost přemýšlet nad výkonem mimo samotné reklamní nástroje.
Další přednášky se zaměří například na prediktivní analytiku, práci se zákaznickými daty nebo optimalizaci kampaní napříč kanály bez ohledu na atribuční modely. Vystoupí také Jan Buchal, Pavel Matějka, Adam Šilhan nebo Martin Zítek.
Součástí akce bude kromě odborného programu také networking, doprovodný program a afterparty. Organizátoři očekávají, že jubilejní ročník přinese nejen aktuální know-how, ale i širší diskusi o budoucnosti digitálního marketingu.
