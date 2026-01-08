Konference E-mail Restart 2026 ukáže, co e-mailing umí v praxi

Digitální agentura Taste pořádá pátý ročník konference E-mail Restart, která se uskuteční 15. ledna 2026 v Kongresovém centru Praha. Účastníky čeká 10 přednášek a panelová diskuze. Mezi potvrzenými speakery jsou Jakub Olexa, Petra Stupková, Nicole Karráová nebo Ondřej Kužílek. Den před konferencí navíc proběhne workshopový na E-mail Date s doprovodným programem a networkingem.
Program konference vzniká v úzké spolupráci Taste a Ecomailu a stejně jako v minulých letech vychází z toho, co marketéři skutečně řeší v praxi. „Aktuální témata, feedback k loňskému ročníku i tipy na základě dotazníku. To všechno zapojujeme do příprav E-mail Restartu 2026, aby byl maximálně praktický,“ říká David Kocánek, Head of Academy v agentuře Taste.
Konferenci odstartuje keynote Ondřeje Kužílka, CEO agentury Webscale, který ve své přednášce nabídne komplexní pohled na to, jak uchopit e-mailing strategicky, plánovat výsledky a nepřeskakovat klíčové kroky. Barboru Šmídovou ze společnosti Targito budou znát všichni, kdo sledují pokročilé využití CDP v kombinaci s AI. Na příkladech z praxe ukáže, jak dnes nástroje umí segmentovat, predikovat a personalizovat téměř bez lidského zásahu – a co z toho firmy jako ZOOT nebo Smarty skutečně vytěžily.
Petra Stupková, specialistka na právo v e-commerce, ve své přednášce propojí svět právních regulací s realitou e-mailingu a AI nástrojů. Ukáže, co si dnes mohou marketéři v e-mailingu dovolit, a co už ne. David Janoušek, CMO digitální agentury Taste, se zaměří na retenční marketing. Účastníkům přiblíží, jak přemýšlet o retenci nejen jako o slevovém kolečku, ale jako o strategické součásti růstu značky.
Nicole Karráová z #HolkyzMarketingu se ve své přednášce zaměří na roli e-mailingu v budování značky a komunity. Petr Boroš z Retino.com představí výsledky Velkého testu e-shopů se zaměřením na kvalitu a potenciál transakčních e-mailů. Katarína Kurejová z Ecomailu shrne své know-how do „Desatera dobrého mailingu“. Ondřej Kuhn pak naváže tématem ekonomického reportingu a ukáže, jak správně vyhodnocovat efektivitu e-mailingových kampaní z byznysové perspektivy.
Na závěr programu proběhne panelová diskuze s názvem E-mailing v praxi v roce 2026. Řeč bude o tom, co v e-mailingu dlouhodobě funguje, kde značky narážejí na limity a jak přemýšlet o e-mailingu směrem do budoucna. Mezi hosty se objeví Lukáš Chládek (CMO,Ochutnejorech.cz), Marek Růžička (vedoucí e-mail týmu v PromoGEN) a Aneta Abelová (marketingová manažerka ve Vuch).
Vedle samotných přednášek se účastníci mohou těšit i na doprovodný program, občerstvení, networking a tradiční afterparty. Konference se pořádá za podpory hlavního partnera Targito, partnera Leadhub a odborného partnera Ecomail. Vstupenky jsou k dispozici na webu www.emailrestart.cz.