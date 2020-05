Jak rozhlasový moderátor naučil Siri rozumět česky

Sen českých uživatelů iPhone se stává skutečností. Hlasová asistentka Hello Emma vám bude rozumět a povídat si s vámi česky! Naprogramoval jí David Beck, který v 90.letech moderoval na Hitrádiu City a Rádiu Blaník a na obou stanicích pracuje dodnes, a to v roli technického ředitele skupiny rozhlasových stanic Media Bohemia. RadioTV vám přináší exkluzivně první rozhovor.



Hello Emma a David Beck na rozhovoru v Rádiu Blaník

V seriálu na YouTube jsme se postupně dozvídali, co všechno Davidův iPhone umí na v češtině diktované povely. První díl mohla považovat většina za apríl. Obrazovku telefonu neukázal na diváky a Emma vtipně konverzovala a předčítala schůzky z kalendáře, řekla, jak dlouho to trvá MHD na Karlův most, nastavila minutku na 20 minut a na povel „prší krásně“ spustila písničku od Petra Rezka Nejkrásnější déšť – umí totiž písničku najít i podle pasáže v textu.

V dalších dílech David Beck ukázal zcela netradiční technické řešení a nejžádanější funkce – hlasové asistentce stačí říci a nadiktovat jméno, text SMS zprávy, a to vše bez dotyku přepíše a odešle. Příklad z matematiky nadiktujete „mluvící kalkulačce“ a ona oznámí výsledek, a ještě vám přepočte třeba měnu. Hlasová asistentka je zdarma ke stažení na stránkách www.HelloEmma.cz

Hello Emma není aplikace. Emma je naprogramovaná přímo v iPhone ve Zkratkách. To je aplikace od Apple pro automatizaci úloh – půjdete-li surfovat, můžete si naprogramovat na „jedno kliknutí“ oznámení aktuálního počasí, výpočet doby jízdy na pláž a spustit oblíbený playlist.

Davide, co Hello Emma znamená pro uživatele iOS?

Možnost vyzkoušet si konečně hlasové ovládání v češtině, které je velmi návykové a je to zcela jiný zážitek než v hlavě lovit anglická slovíčka.V češtině si můžete vyzkoušet to, co umí originální Siri – nadiktujete SMS zprávu, včetně smajlíků, zatelefonuje, Emma umí plánovat schůzky v kalendáři, nastavit si připomínky „až dorazíte domů“, ale i hlasem zjistit, kdo má kdy svátek nebo spustit navigaci. Skvělé je to na stručné poznámky, které si nikdy nepíšeme, protože si je na „tuty“ budeme pamatovat, ale po čase si ne a ne vzpomenout. Nadiktujte to Emmě – komu jste půjčili jakou knížku, nápady, co chcete dělat v létě nebo tipy na výlet, až se zase bude moci více cestovat.

Jak vás napadlo naprogramovat českou hlasovou asistentku?

Začalo to kvůli budíku a nákupnímu seznamu. Chtěl jsem používat Siri, ale nebavilo mě to diktovat anglicky. Kdo si zkoušel povídat s anglickou Siri ví, že přidat milk a butter do nákupního seznamu zvládnete, ale co když potřebujete pribináčka nebo hořické trubičky? Před více jak rokem Apple představil aplikaci Zkratky. To mi nasadilo brouka do hlavy, že by se dalo ledacos zautomatizovat. Zkusil jsem nadiktovat česky čas a iPhone mi nastavil na ráno budík. První zkratka byla na světě. Jenže, rozumělo mi to jen občas – 6:30 ano, ale ve větě „budík na 8“ nepoznal časový údaj. Zdálo se mi to pracné, a tak jsem čekal rok, jestli se toho nechopí nějaký programátor. Letos 5. ledna padlo rozhodnutí – chci iPhone ovládat česky.





Hello Emma grafika v iPhone

Kolik času vám to zabralo?

Všechen můj volný čas od začátku roku – hodiny a týdny programování. Ale šlo to docela rychle – na konci února jsem věděl, že si to nemůžu nechat jen pro sebe a začal jsem chystat natáčení seriálu na YouTube. Emmu jsem představil 29. února a 1. května vyšla oficiální verze. Nejsložitější bylo vymyslet propracovaný systém Zkratek, aby Emma poznala, co chcete dělat. Když naprogramujete 25 zkratek a každá bude mít stovky příkazů, povede se vám vytvořit náhradu za Siri. Aktuálně má Emma přes 7 tisíce povelů. Když už rozuměla česky, byl krůček k tomu, naučit jí i slovenštinu. A protože Siri nerozumí ani polštině, maďarštině, řečtině nebo rumunštině, chci Emmu naučit i tyto jazyky. Východní Evropa v hlasovém ovládání hraje druhé housle, a tak se chlápek z Prahy Braníka rozhodl po večerech a víkendech změnit svět. Když se vám Emma bude líbit, budu rád za příspěvek na kafe, jako ocenění nápadu a hodin programování. Všechny Zkratky, celé hlasové ovládání v češtině si totiž můžete stáhnout zcela zdarma na stránkách www.HelloEmma.cz.

Emma rozumí i slovensky, učí se polsky, maďarsky – jazyky, které originální Siri neumí.