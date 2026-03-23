E-commerce day 2026 v Brně se zaměří na budování značek i roli AI v online prodeji

Další ročník konference E-commerce day 2026 se uskuteční 18. dubna 2026 v brněnském hotelu Courtyard by Marriott Brno. Celodenní akce se zaměří na aktuální výzvy české e-commerce, včetně proměny zákaznického chování, nástupu umělé inteligence a tlaku na budování silných značek.
Zdroj: E-commerce day
Podle organizátorů se e-commerce prostředí v posledních letech výrazně proměňuje. Zákazníci jsou náročnější, více porovnávají nabídky a kladou větší důraz na hodnotu i transparentnost. Zároveň roste význam technologií, zejména automatizace a umělé inteligence, které zásadně mění fungování marketingu, logistiky i zákaznické komunikace.
Letošní ročník konference na tyto změny reaguje a zaměřuje se na témata, která aktuálně formují trh. Patří mezi ně využití AI v praxi, práce se zákaznickými daty, zvyšování efektivity kampaní nebo budování vlastních značek a produktů. Právě odklon od čistého resellingu směrem k vlastnímu brandu je jedním z klíčových trendů, který e-shopům umožňuje dosahovat vyšších marží a větší nezávislosti.
Důležitou roli hraje také zákaznická zkušenost. Úspěšné e-shopy dnes podle organizátorů dokážou nabídnout nejen produkt, ale i přidanou hodnotu v podobě jednoduchého nákupu, personalizace a kvalitního servisu. Právě tyto faktory rozhodují o loajalitě zákazníků.
Program konference nabídne přednášky, panelové diskuze i praktické workshopy. Účastníci se mohou těšit na inspirativní příběhy úspěšných e-shopů i konkrétní doporučení využitelná v praxi. Součástí bude také poradenská zóna zaměřená na právo, marketing, logistiku nebo účetnictví, stejně jako networking a diskuzní setkání v menších skupinách.
Konference je určena především majitelům a manažerům e-shopů, kteří chtějí svůj byznys dále rozvíjet a reagovat na dynamicky se měnící tržní podmínky. Organizátoři zdůrazňují, že cílem není jen sdílení know-how, ale také budování komunity, která posouvá standardy české e-commerce.
Kapacita akce je omezená, vstupenky jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu pro provozovatele e-shopů.
