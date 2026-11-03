Vizionáři 2026 hledají české inovace. Přihlášky jsou otevřené do 16. listopadu

Sdružení CzechInno zahájilo přihlašování do 16. ročníku projektu Vizionáři, který oceňuje inovativní české výrobky, služby a technologie. Oceněné projekty získají příležitost k dalšímu rozvoji i mediální podporu prostřednictvím rozhlasové sítě Radiohouse. Přihlášky je možné podávat do 16. listopadu 2026.
Zdroj: CzechInno
Projekt Vizionáři každoročně vyhledává a oceňuje české inovace, které mají konkrétní přínos pro zákazníky, firmy nebo celou společnost. Do letošního ročníku se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, výzkumné organizace i jednotliví autoři nových řešení.
Soutěž není omezena na konkrétní odvětví. Odborná porota bude hodnotit inovace s významným technologickým, ekonomickým či sociálním přínosem, případně jejich kombinací. Vedle technologických novinek tak mohou uspět také nové výrobky, služby nebo postupy, které přispívají ke zlepšení každodenního života či fungování podniků.
Důležitou součástí projektu je nejen ocenění samotných inovací, ale také podpora jejich dalšího uplatnění na trhu.Organizátor CzechInno chce oceněným subjektům pomoci při navazování obchodních kontaktů, získávání odborného poradenství a představování jejich řešení potenciálním zákazníkům i širší veřejnosti.
Do podpory inovátorů se zapojuje také Radiohouse, který nabídne možnosti medializace prostřednictvím své sítě rozhlasových stanic. Rádio tak může přispět ke zvýšení povědomí o nových českých technologiích, službách a produktech, které se snaží prosadit na trhu.
Projekt současně ukazuje jednu z dalších možností využití rozhlasových médií – nejen při propagaci zavedených značek, ale také při představování nových podnikatelských a technologických řešení veřejnosti.
Součástí letošního ročníku je také zvláštní kategorie věnovaná inovacím v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ocenění je určeno projektům, které přispívají k ochraně dat, informačních systémů a digitálního provozu.
Hlavním odborným partnerem projektu jsou České Radiokomunikace (CRA), které do spolupráce přinášejí zkušenosti s digitální infrastrukturou, datovými centry, cloudovými službami a kybernetickou bezpečností.
„České firmy mají nápady, které si zaslouží dostat se z vývoje do každodenní praxe. U nás podporujeme inovace a jejich následné uplatnění na trhu,“ uvádí Anna Tůmová ze společnosti České Radiokomunikace.
Podle CRA je pro úspěšné zavádění digitálních inovací důležité nejen samotné technologické řešení, ale také jeho spolehlivost, bezpečnost a důvěra zákazníků.
Přihlášky jsou otevřené do 16. listopadu
Projekt Vizionáři pořádá CzechInno od roku 2011. Jeho cílem je dlouhodobě podporovat české inovátory a pomáhat jim s prosazením jejich řešení v praxi.
Do letošního ročníku se mohou zájemci přihlásit nejpozději v pondělí 16. listopadu 2026. Kromě vlastních přihlášek je možné také nominovat další inovativní firmy, organizace nebo jednotlivce. Nominovaní však musí následně podat vlastní přihlášku.
Podrobnosti, podmínky účasti a přihlašovací formulář jsou dostupné na webu www.vizionari.cz.