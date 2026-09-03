Vedení marketingu v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience přebírá expert na mezinárodní turismus František Reismüller

Do čela marketingu Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, oceněného jako nejlepší pivní zážitek světa, nastupuje František Reismüller. Bývalý generální ředitel agentury CzechTourism se bude z pozice Chief Marketing Officera soustředit na posilování image a pozice značky jak na klíčových zahraničních trzích, tak v českém prostředí, a také na kreativní a výkonnostní rozvoj B2C i B2B komunikace.
Zdroj: Pilsner Urquell, František Reismüller
Mgr. František Reismüller, Ph.D., působí v mezinárodním marketingu a cestovním ruchu více než třináct let. Po studiu sinologie na Univerzitě Karlově zakládal v roce 2013 šanghajskou pobočku agentury CzechTourism, kterou následně čtyři roky vedl. Získané zkušenosti se specializací na čínský trh pak dva roky zúročil v Bruselu, kde působil jako marketingový a projektový manažer Evropské komise pro cestovní ruch (ETC). Po návratu do agentury CzechTourism zastával pozici ředitele marketingu a zahraničních zastoupení a od listopadu 2023 do srpna letošního roku stál v čele agentury jako generální ředitel.
„Františkův nástup vnímáme jako důležitý krok pro další rozvoj Pilsner Experience. Věříme, že jeho zkušenosti s prosazováním českých projektů na globální scéně, budováním silných partnerství a strategickým řízením nám pomohou dále růst, posilovat naši pozici na mezinárodním trhu a otevírat nové příležitosti,“ říká Lidija Kovařík, CEO Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
„Vedení marketingu v Pilsner Experience je pro mě příležitostí zúročit v praxi zkušenosti z marketingu a managementu cestovního ruchu, které jsem řadu let sbíral ve státní sféře. Zároveň je to velká výzva – tento koncept má potenciál stát se jedním z nejnavštěvovanějších míst svého druhu v Praze, protože zábavnou a imerzivní formou vypráví důležitou část příběhu českého kulturního dědictví. A přesně tohle chci turistům z celého světa ukázat: nejde jen o pivo jako nápoj, ale o historii, kulturu a samotnou podstatu češství,“ dodává František Reismüller.Reismüller přichází v momentě, kdy centrum navazuje na rekordní rok s hosty z více než 120 zemí a s nominací v prestižní soutěži World Travel Awards usiluje o obhajobu titulu nejlepšího pivního zážitku Evropy. V nové roli zastřeší komplexní marketingovou strategii s cílem dále upevňovat mezinárodní prestiž centra a oslovovat nové skupiny návštěvníků.