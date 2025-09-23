Startupy a investoři z celého světa míří na jubilejní Týden inovací. Radiohouse bude u toho

Aktuality 23. 9. 2025

Týden inovací, největší středoevropská událost věnovaná umělé inteligenci, průlomovým technologiím a byznysu, letos slaví jubilejní 10. ročník. Hlavní program proběhne 9.–10. října v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích a propojí startupovou scénu s investory, korporacemi i širokou veřejností.

Návštěvníky čekají čtyři scény s panelovými diskusemi, více než 150 odborných seminářů, téměř 100 inovativních projektů a přes 300 řečníků. K tomu pitching sessions před investory, soutěž zakladatelek, 1:1 matchmaking a expo zóna s více než stovkou vystavovatelů.

Témata, která hýbou světem

Letošní ročník se zaměří na umělou inteligenci a její geopolitické souvislosti, kybernetickou bezpečnost, dezinformace, fundraising pro startupy i filozofické otázky prodlužování lidského života.

Výjimeční hosté z celého světa

Do Prahy dorazí více než 50 zahraničních speakerů, například

  • Stephen Cave, ředitel Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (University of Cambridge),
  • Abran Maldonado, ambasador OpenAI a spoluzakladatel startupu Create Labs,
  • Ian Phillips, ředitel globálních komunikací OSN,
  • Meagan Loyst, zakladatelka a CEO komunity Gen Z VCs,
  • Iman Lamrani, zakladatelka londýnské společnosti Eximium,
  • Nina Wöss, generální partnerka fondu Fund F a spoluzakladatelka iniciativy Female Founders.

Z českých osobností se představí mj. Michal Pěchouček (AIC), Richard Valtr (Mews), Dita Formánková (Czechitas), Tomáš Sedláček (Ekonomie dobra a zla) nebo Pavlína Louženská (TrendBrews).

Startupy a investoři

Do hlavního programu se zapojí 45 startupů z devíti evropských zemí, z nichž zhruba 80 % využívá AI. Účast potvrdilo více než 30 venture kapitálových fondů z Česka, Velké Británie, Izraele, Německa i San Franciska.

„Startupová scéna je živým motorem inovací a propojení s investory často rozhoduje o tom, zda se z nápadu stane průlomová změna,“ říká zakladatel akce Lukáš Sedláček, který na místě pokřtí i svou novou knihu Nazí v AI době.

Radiohouse je mediálním partnerem jubilejního ročníku a na místě bude mít vlastní stánek. Návštěvníci se u něj mohou zastavit na networking, konzultaci možností digitálního audia a zjistit, jak může audio reklama pomoci e-shopům či startupům růst.

Týden inovací 2025 tak slibuje dva dny plné inspirace, nových kontaktů i technologií, které už brzy mohou změnit svět podnikání.

