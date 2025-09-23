Startupy a investoři z celého světa míří na jubilejní Týden inovací. Radiohouse bude u toho

Týden inovací, největší středoevropská událost věnovaná umělé inteligenci, průlomovým technologiím a byznysu, letos slaví jubilejní 10. ročník. Hlavní program proběhne 9.–10. října v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích a propojí startupovou scénu s investory, korporacemi i širokou veřejností.
Zdroj: Týden inovací
Návštěvníky čekají čtyři scény s panelovými diskusemi, více než 150 odborných seminářů, téměř 100 inovativních projektů a přes 300 řečníků. K tomu pitching sessions před investory, soutěž zakladatelek, 1:1 matchmaking a expo zóna s více než stovkou vystavovatelů.
Témata, která hýbou světem
Letošní ročník se zaměří na umělou inteligenci a její geopolitické souvislosti, kybernetickou bezpečnost, dezinformace, fundraising pro startupy i filozofické otázky prodlužování lidského života.
Výjimeční hosté z celého světa
Do Prahy dorazí více než 50 zahraničních speakerů, například
- Stephen Cave, ředitel Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (University of Cambridge),
- Abran Maldonado, ambasador OpenAI a spoluzakladatel startupu Create Labs,
- Ian Phillips, ředitel globálních komunikací OSN,
- Meagan Loyst, zakladatelka a CEO komunity Gen Z VCs,
- Iman Lamrani, zakladatelka londýnské společnosti Eximium,
- Nina Wöss, generální partnerka fondu Fund F a spoluzakladatelka iniciativy Female Founders.
Z českých osobností se představí mj. Michal Pěchouček (AIC), Richard Valtr (Mews), Dita Formánková (Czechitas), Tomáš Sedláček (Ekonomie dobra a zla) nebo Pavlína Louženská (TrendBrews).
Startupy a investoři
Do hlavního programu se zapojí 45 startupů z devíti evropských zemí, z nichž zhruba 80 % využívá AI. Účast potvrdilo více než 30 venture kapitálových fondů z Česka, Velké Británie, Izraele, Německa i San Franciska.
„Startupová scéna je živým motorem inovací a propojení s investory často rozhoduje o tom, zda se z nápadu stane průlomová změna,“ říká zakladatel akce Lukáš Sedláček, který na místě pokřtí i svou novou knihu Nazí v AI době.
Radiohouse je mediálním partnerem jubilejního ročníku a na místě bude mít vlastní stánek. Návštěvníci se u něj mohou zastavit na networking, konzultaci možností digitálního audia a zjistit, jak může audio reklama pomoci e-shopům či startupům růst.
Zdroj: Týden inovací
- Kdy a kde: 9.–10. října 2025, ČSOB Kampus, Praha-Radlice
- Registrace účastníků: innovationweek.ai/cs/tickets
- Akreditace médií: innovationweek.ai/cs/for-media
- Program a seznam řečníků: průběžně aktualizováno na Innovationweek.ai.
Týden inovací 2025 tak slibuje dva dny plné inspirace, nových kontaktů i technologií, které už brzy mohou změnit svět podnikání.