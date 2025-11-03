Staňte se Vizionářem 2025: CzechInno hledá inspirativní nápady a inovace

Projekt Vizionáři 2025 opět hledá osobnosti, firmy a organizace, které svými nápady a technologiemi posouvají svět kolem sebe. Už patnáct let oceňuje CzechInno spolu s partnery výjimečné české inovace s technologickým, ekonomickým i společenským přínosem.
Pokud máte ve firmě či organizaci převratný nápad, originální řešení nebo znáte někoho, kdo mění svou oblast inovacemi, je teď správný čas jednat – přihlášky do projektu Vizionáři 2025 jsou stále otevřeny!
Speciální kategorie roku 2025: Kyberbezpečnost
Letošní ročník přináší novinku – zvláštní kategorii „Nejprospěšnější inovativní počin v oblasti kyberbezpečnosti“, která reaguje na rostoucí význam ochrany dat, digitální infrastruktury a technologické stability ve firmách.
Co účastníkům projekt nabízí?
Finalisté i vítězové získají nejen prestižní ocenění, ale i podporu, která může posunout jejich projekt na novou úroveň:
- zapojení do unikátního systému prezentace inovací v ČR i zahraničí,
- dotační poradenství a nové obchodní kontakty,
- možnost lepšího uplatnění na trhu a mediální podporu,
- odborné zázemí partnerů CzechInno a přístup k expertním konzultacím.
O vítězích rozhodne odborná porota složená ze zástupců vědeckých institucí, státní správy a klíčových hráčů z oblasti inovačního podnikání.
Důležité termíny:
- Uzávěrka nominací: 7. listopadu 2025
- Uzávěrka přihlášek: 14. listopadu 2025
Přihlásit se nebo nominovat inspirativního inovátora můžete jednoduše na webu www.vizionari.cz.
Podpora české invence už 15 let
Projekt Vizionáři dlouhodobě propojuje inovátory, firmy a odbornou veřejnost. Jeho cílem je ukazovat, že i v českém prostředí vznikají nápady, které mají světový dopad. Nenechte si ujít příležitost být součástí prestižního projektu – staňte se Vizionářem 2025!