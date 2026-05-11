SPARTAFEST 2026: Největší oslava sportu a hudby v srdci Prahy propojí generace

SPARTAFEST, dvoudenní festival sportu a hudby, nabídne jedinečnou kombinaci více než jedenácti sportů, desítek sportovních legend a špičkových jmen české hudební scény na jednom místě. Akce, která se uskuteční 22.–23. května na pražské Letenské pláni, je otevřená široké veřejnosti – nejen fanouškům Sparty, ale všem, kteří milují sport, hudbu a jedinečnou atmosféru velkých živých eventů.
Start prodeje oficiálního merche na e-shopu
Součástí SPARTAFESTu je také spuštění prodeje oficiální kolekce merche, která bude dostupná na e-shopu www.spartafest.cz. Fanoušci si zde budou moci pořídit limitované kousky oblečení a doplňků inspirované festivalem ještě před jeho zahájením a stát se tak součástí SPARTAFEST atmosféry už nyní. Kolekce propojuje sportovní styl s hudební energií a nabídne designy pro všechny generace.
Masová akce pro všechny generace
SPARTAFEST je koncipován jako otevřený prostor pro každého – malé i velké, rodiny s dětmi, sportovní nadšence i milovníky hudby.
Návštěvníci se mohou těšit na exhibice a turnaje napříč sporty, setkání s více než 30 sportovními legendami, autogramiády a Meet & Greets, tematické sportovní zóny, koncerty předních českých interpretů, fan zóny, chill-out zóny i bohatý doprovodný program.
11 sportovních zón a legendy na dosah
Festival nabídne více než 10 sportovních zón s interaktivními aktivitami pro všechny věkové kategorie. Hokejová zóna nabídne 3 na 3 kluziště, fotbalová zóna pod vedením Michala Horňáka bude zahrnovat hřiště pro formát 3 na 3. V obou zónách budou k dispozici střelecké aktivity, multiballové herní stěny i relax zóny.
Stolní tenis nabídne 10 stolů pro aktivní zapojení návštěvníků, basketbalová zóna pak několik hřišť pro hru 3 na 3, kde si návštěvníci mohou zahrát mezi sebou nebo se učit od hráčů týmů.
Každá zóna nabídne aktivity na principu „kdo dřív přijde, ten hraje“ nebo s možností registrace na místě. Součástí programu budou sportovní lekce, exhibiční zápasy, volná hra i překvapivé souboje legend proti legendám.
Legend Pass pro větší komfort fanoušků
Vzhledem k velkému zájmu o setkání se sportovními legendami zavádí SPARTAFEST speciální „Legend Pass“. Za symbolickou cenu 300 Kč na osobu a den získají fanoušci přednostní přístup na autogramiády vybraných hvězd. Standardní autogramiády zůstávají zdarma, avšak bez garance podpisu.
Každý držitel Legend Passu navíc obdrží pamětní podpisovou knihu SPARTAFEST.
Legendární jména napříč sporty
Potvrzené osobnosti zahrnují: Jan Berger (fotbal), Zdeněk Fator (atletika), Michal Horňák (fotbal), Remigius Machura (atletika), Marek Švíř (rugby), Jiří Curney (florbal), Milan Garčar (florbal), Jiří Ježek (parasport), Václav Němeček (fotbal), Lukáš Trefil (kanoistika), Jan Červenka (stolní tenis), Stanislav Hajdušek (lední hokej), Petr Kouba (fotbal), Jiří Novotný (fotbal), Jiří Zelenka (lední hokej), Bořek Dočkal (fotbal), Jan Havel (lední hokej), Zdeněk Krupička (parasport), Milan Orlowski (stolní tenis).
Hudba, která spojuje generace
Hudební program nabídne mix etablovaných hvězd i nastupujících talentů. Každý den vystoupí headlineři z různých generací, aby oslovili co nejširší publikum.
Na SPARTAFESTu vystoupí Chinaski, Tomáš Klus, Adam Mišík, Slza, Simon Opp, Robin Zoot, Rohony, Walda Gang, IAM Oskar a Dominika Lukešová.
Na stage pražského Hitrádia City se uskuteční také diskuse, moderovaný program, rozhovory s legendami a další zajímavý obsah.
Sportimáček: i malé děti si přijdou na své
Součástí SPARTAFESTu bude také projekt SPORTIMÁČEK – komplexní vzdělávací program pro rodiče a pedagogy zaměřený na výchovu dětí k pohybu a sportu. Na festivalu nabídne zábavnou a interaktivní zónu pro děti ve věku 3–8 let, kde si nejmenší návštěvníci osvojí základní pohybové dovednosti – třeba i kotoul vpřed.
SPORTIMÁČEK zároveň propojuje svět dětí, rodičů a mateřských škol prostřednictvím platformy Sportimáček Online (www.sportimacekonline.cz), která nabízí zábavná cvičení, tanečky a prvky gamifikace pro děti, odborné rady pro rodiče v oblasti zdravé výživy, hygieny a psychomotorického vývoje i kontinuální inspiraci pro pedagogy. Platforma tak vytváří unikátní most mezi školou a domovem a přináší ucelený přístup ke zdravému životnímu stylu dětí.
Unikátní koncept v České republice
SPARTAFEST je jedinečný projekt na české scéně, který spojuje tak široké spektrum sportů, legend a hudby na jednom místě. Licence k pořádání akce byla udělena Asociací sportovních klubů AC Sparta Praha. SPARTAFEST se koná pod záštitou Národní sportovní agentury.
„SPARTAFEST je místo, kde se setkávají přátelé, rodiny i celé generace. Je to oslava emocí, které přináší sport a hudba,“ říkají organizátoři.
