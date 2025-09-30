Radiohouse znovu přivítal klienty na Pražském hradě s Michalem Pastierem

Na Pražském hradě se dnes (30.9.) uskutečnilo další setkání klientů Radiohouse s kreativcem a odborníkem na budování značek Michalem Pastierem. Navázali jsme tak na červnovou akci, kdy se poprvé představila jeho Žlutá kniha budování značky – praktický průvodce, jak značku správně nastavit, rozvíjet a dlouhodobě posilovat. A obsah Žluté knihy byl v kontextu případových studií tématem i tentokrát.
Zdroj: Radiohouse
Úvodní část programu si vzal na starosti Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse, který představil téma Rádio a TV 2025 – nová data, nové inspirace. Zdůraznil především význam sekundových dat a prime time vysílání ito, jak se v následujících letech proměňuje chování posluchačů a diváků: „Data jasně ukazují, že rádio a televize si i v roce 2025 srovnatelně udržují svou silnou pozici v rámci prime time. Navíc v delších obdobích každý z mediatypů zasahuje prakticky celou populaci. Naším cílem je ukazovat klientům, jak tato fakta co nejlépe využít v jejich kampaních,“ uvedl Petr Uchytil.
Následně vystoupil Michal Pastier, který opět představil principy Žluté knihy budování značky. Účastníci se dozvěděli, jak se vyhnout nejčastějším chybám v komunikaci značky, jak budovat dlouhodobou hodnotu a proč je důležité mít jasně nastavenou strategii. Centrem pozornosti byl i audio branding a ukázky toho, že pokud je dělaný dobře, tak má v mixu brandotvorných prvků bezkonkurenčně nejlepší efektivitu. „Budování značky je maraton, ne sprint. Pokud firmy vsadí jen na krátkodobé kampaně, nikdy si nevytvoří skutečnou hodnotu. Proto je klíčové kombinovat kreativitu s daty a strategií a nebát se věci dělat jinak, než konkurence, mít odvahu vybočit z řady,“ zdůraznil Michal Pastier.
Akce proběhla opět v reprezentativních prostorách Rudolfovy slévárny Pražského hradu a nabídla prostor i pro networking o současných výzvách značek na českém trhu.
