Poslední dny pro nominace do Českého Goodwillu. Ocenění zdůrazňuje férové a odpovědné podnikání

Už jen poslední čtyři dny zbývají do uzavření nominací do projektu Český Goodwill, který každoročně oceňuje firmy a podnikatele, jichž si veřejnost váží pro jejich férový přístup, etické podnikání a přínos společnosti.
Zdroj: Český Goodwill
Projekt dlouhodobě upozorňuje na to, že úspěch v byznysu není pouze o ekonomických výsledcích, ale také o důvěře, reputaci a vztazích, které firmy budují se svými zákazníky, zaměstnanci i obchodními partnery.
Do ocenění lze nominovat společnosti všech velikostí – od malých rodinných firem až po velké zaměstnavatele. Nominace jsou otevřené veřejnosti a jejich cílem je upozornit na podnikatele, kteří svým působením pozitivně ovlivňují své okolí.
„Goodwill představuje nehmotnou hodnotu firmy, která vzniká dlouhodobě na základě důvěry a vztahů,“ uvádějí organizátoři projektu.
Ocenění Český Goodwill se zaměřuje na firmy, které nejen dosahují výsledků, ale zároveň přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí a společnosti jako celku. Součástí projektu je také sdílení inspirativních příběhů a příkladů dobré praxe napříč českým byznysem.
Nominace je možné podávat prostřednictvím online formuláře na webu projektu. Uzávěrka je stanovena do 14.6.2026, přičemž zájemci mají poslední čtyři dny na to, aby své kandidáty do soutěže přihlásili.
Více informací a nominační formulář jsou k dispozici na webu Český Goodwill.