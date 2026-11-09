Miss České republiky 2026 zná svou vítězku. Titul získala Tereza Žáková, finále moderoval Jakub Urban z Hitrádia City

Novou Miss České republiky se stala čtyřiadvacetiletá Tereza Žáková z Prostějova. Slavnostní finále národní soutěže krásy se uskutečnilo v pražském Hotelu Ariston, kde se o titul ucházelo osm finalistek. Večerem provázeli Jakub Urban z pražského Hitrádia City a Isabella Rossini. Přímý přenos finálového večera mohli diváci sledovat na Hitradio.cz. Vedle módních přehlídek a vyhlášení vítězek dostaly prostor také charitativní projekty soutěžících.
Zdroj: Miss České republiky | Foto: Ondřej Čapka
Nejvyšší ocenění letošního ročníku si odnesla Tereza Žáková z Prostějova, která se stala Miss České republiky 2026. Titul I. vicemiss získala devatenáctiletá Amálie Mlčochová z Liberce, zatímco druhou vicemiss porota vyhlásila třiadvacetiletou Adélu Lyachovou z Prahy.
Další ocenění získaly také ostatní finalistky. Sedmnáctiletá Liliana Mikulčíková z Olomouce, nejmladší účastnice letošního finále, zvítězila v diváckém hlasování a získala titul Miss Sympatie České republiky 2026. Devatenáctiletá Ema Hejnová z Holohlav se stala Miss Silueta České republiky 2026.
Amálie Mlčochová navíc uspěla i v charitativní kategorii a odnesla si titul Miss Naděje České republiky 2026.
Finalistky představily také své charitativní projekty
Dobročinnost je dlouhodobou součástí soutěže Miss České republiky. Každá z finalistek letos připravila vlastní charitativní projekt, jehož prostřednictvím upozornila na vybrané společenské téma.
O držitelce titulu Miss Naděje rozhodovala odborná porota složená ze zástupců spolupracujících organizací. V letošním roce soutěž pokračovala také ve spolupráci s UNICEF a platformou Donio.
Všechny finalistky se navíc zapojily do projektu Počítače dětem, který zajišťuje sběr a opětovné využití starší výpočetní techniky pro vzdělávání dětí. Od svého vzniku projekt shromáždil více než 20 tisíc počítačů a notebooků, které mohou dále sloužit například v rodinách, dětských domovech, nemocnicích nebo nízkoprahových zařízeních.
Finálový večer nabídl módní přehlídky i hudební vystoupení
Slavnostní program v pražském Hotelu Ariston zahrnoval tři módní přehlídky. Své kolekce představily návrhářky Božena Petrášová, Šárka Ordošová a Jiřina Tauchmanová. Právě Jiřina Tauchmanová letos uvedla novou kolekci Návrat ke kořenům, která propojuje motivy českého kulturního dědictví se současnou módou. Finalistky se během slavnostní korunovace představily v modelech z kolekce Celestie od Šárky Ordošové. Součástí večera byla také tradiční promenáda v plavkách. Korunky pro nové vítězky připravila jablonecká šperkařská společnost JSB Bijoux.
O hudební doprovod se postarala Daniela Rostykusová, studentka klasického zpěvu na Pražské konzervatoři, která pod uměleckým jménem Danie Rosa vydává také vlastní tvorbu.
Přímý přenos na Hitradio.cz moderoval Jakub Urban z Hitrádia City
Slavnostní finále Miss České republiky 2026 mohli diváci sledovat také prostřednictvím přímého přenosu na webu Hitradio.cz. Moderování večera se ujal Jakub Urban z Hitrádia City společně s Isabellou Rossini. Ta má se soutěží osobní zkušenost – v roce 2025 získala titul I. vicemiss a Miss Sympatie České republiky. V letošním roce navíc zaznamenala mezinárodní úspěch, když zvítězila v soutěži Miss Aura International 2026.
Finálový večer byl vyvrcholením několikaměsíční přípravy soutěžících. Osm finalistek prošlo výběrovými koly, soustředěními a vzdělávacími kurzy zaměřenými mimo jiné na vystupování před kamerou, komunikaci, osobní marketing, etiketu nebo prezentaci na veřejnosti.
Během roku se finalistky představily také na společenských a kulturních akcích, například na Czech Fashion Weeku, Prague Car Festivalu nebo výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou.
Záznam finále zamíří na Stream.cz
Zatímco živý přenos finálového večera probíhal na Hitradio.cz, jeho záznam bude možné zhlédnout také prostřednictvím platformy Stream.cz.
Na platformě jsou již dostupné videomedailonky všech osmi finalistek, které přibližují jejich osobnosti a cestu soutěží.
Videa a další obsah soutěže jsou k dispozici na Stream.cz – Miss České republiky zblízka.
Přehled vítězek Miss České republiky 2026:
- Miss České republiky: Tereza Žáková
- I. vicemiss: Amálie Mlčochová
- II. vicemiss: Adéla Lyachová
- Miss Sympatie: Liliana Mikulčíková
- Miss Silueta: Ema Hejnová
- Miss Naděje: Amálie Mlčochová