Media Bohemia startuje éru AI Digital Newsroom: Unikátní technologie pro tvorbu obsahu s důrazem na verifikaci faktů

Mediální skupina Media Bohemia oznamuje spuštění přelomového projektu „AI Digital Newsroom“. Tato interní zpravodajská platforma využívá pokročilou umělou inteligenci k vyhledávání, hodnocení a zpracování informací, ze kterých následně vytváří komplexní mediální výstupy – od podkladů pro moderátory až po hotové audio relace čtené digitálními hlasy. Pilotní provoz, který generuje plně automatizované zpravodajství pro vybrané streamované stanice odstartuje v pondělí 8. ledna 2026.
Zdroj: Media Bohemia
Projekt AI Digital Newsroom představuje unikátní technologický ekosystém. Nejedná se o pouhý generátor textu, ale o komplexní sofistikovaný proces, ve kterém spolu kooperují autonomní AI agenti a generativní umělá inteligence (využívající externí i on-premise LLM modely).
Jak AI Digital Newsroom funguje?
Jádrem systému je schopnost automatizovaného sběru dat. Platforma v reálném čase vyhledává a kategorizuje zpravodajské informace, přičemž provádí podrobné ověření (scoring) jejich relevance a využitelnosti pro konkrétní značky skupiny Media Bohemia.
- Personalizace obsahu: Systém automaticky skládá zpravodajskou relaci na míru cílové skupině daného rádia. Dokáže zohlednit specifika stanice, a dokonce regionalizovat obsah při zachování fixní délky relace.
- Od textu k audiu: Po vytvoření textace pro vysílání přichází na řadu proprietární řešení pro hlasovou syntézu. V rámci projektu vzniklo interní know-how pro trénink digitálních hlasů (voice cloning), které zprávy interpretují.
Bezpečnost a etika: AI jako nástroj, ne náhrada
Jedním z klíčových atributů projektu, na který skupina Media Bohemia kladla největší důraz, je verifikace informací. AI Digital Newsroom disponuje kontrolním mechanismem, který automaticky ověřuje údaje ve finální verzi zprávy oproti původním zdrojům. Pokud systém detekuje nepřesnost či „halucinaci“, vrátí text k přepracování.
„Naším cílem není novináře nahrazovat roboty, ale vybavit naše týmy na licencovaných stanicích nejmodernějším nástrojem, který je zbaví rutiny a umožní jim soustředit se na kreativní práci a investigativu,“ vysvětluje filozofii projektu Jan Neuman, spolumajitel skupiny Media Bohemia. „Na licencovaných stanicích tak bude AI sloužit primárně jako výkonný asistent pro rešerše a přípravu podkladů pro web či sociální sítě, zatímco plně automatizovaný režim je určen pro streamované formáty“, doplňuje Jan Neuman.
Zdroj: Media Bohemia, Jan Neuman (spolumajitel)
Strategická vize a další rozvoj
Od pondělí 8.1. 2026 vstupuje platforma do pilotního provozu, v jehož rámci bude autonomně generovat zpravodajství pro vybrané online streamy. Skupina plánuje systém nadále intenzivně rozvíjet, dotrénovávat nové digitální persony a rozšiřovat jejich zpravodajské kompetence. Jan Neuman, spolumajitel skupiny Media Bohemia, k projektu dodává: „v letošním roce jsme zásadním způsobem investovali do vzniku a rozvoje našeho interního AI týmu. Vytvoření AI Digital Newsroomu není jen experiment, ale strategický krok. Ve využívání umělé inteligence vidíme naprosto klíčový nástroj pro uskutečnění naší vize digitální transformace celé skupiny. Umožňuje nám to škálovat obsah v kvalitě a rychlosti, která byla dříve nepředstavitelná.“
O skupině Media Bohemia:
Media Bohemia je jednou z nejvýznamnějších českých mediálních skupin. Provozuje Rádio Blaník, rodinu Hitrádií, Fajn rádio a Rock rádio, a je silným hráčem na poli digitálního obsahu a marketingu. Skupina dlouhodobě investuje do technologických inovací a digitalizace svých služeb.