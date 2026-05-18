Marketér roku 2025: Česká marketingová společnost ocenila nejlepší projekty a osobnosti českého marketingu 

Ve čtvrtek 14. května 2026 se v Rudolfově slévárně na Pražském hradě uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže Marketér roku, tradičního prestižního ocenění v oblasti marketingu v České republice za uplynulý rok. Soutěž i letos proběhla pod záštitou světově uznávaného marketingového stratéga Philipa Kotlera. Symbol soutěže má tradičně podobu ikonického křišťálového delfína, který pro Českou marketingovou společnost každoročně vytváří sklářský mistr Vladimír Zubričan.
Zdroj: Marketér roku, vítězky
Hlavní cenu soutěže – Velkého modrého delfína a titul Marketér roku 2025 – získaly Anna Vrbovcová (Gorenje – MORA) a Regina Netolická (Gorenje – Mora) za projekt „MORA – 200 let české značky, která píše nové rodinné příběhy ve vaší domácnosti“. Porota ocenila zejména schopnost propojit dvousetletou tradici značky s moderním komunikačním jazykem a současnými potřebami českých domácností.
Slavnostní večer zahájila prezidentka České marketingové společnosti Ladislava Knihová, která připomněla, že kvalitní marketing není jen otázkou kampaní, výkonu a obchodních výsledků, ale také schopnosti přinášet hodnotu lidem, značkám i celé společnosti. Ve svém úvodním slovu navázala na myšlenku Philipa Kotlera, podle níž má marketing přispívat k obecnému dobru, a zároveň vyzdvihla proměnu České marketingové společnosti v moderní odbornou platformu propojující praxi, akademickou sféru i mladou generaci marketérů. Poděkovala partnerům, sponzorům, hodnotitelům i soutěžícím za jejich mimořádný přínos českému marketingu.
Vedle hlavní ceny se odborná porota rozhodla udělit také tři velké delfíny s podstavcem, každý v jiné symbolické barvě. Slevomatzískal Velkého zeleného delfína za integrovaný komunikační mix s využitím rozhlasové a podcastové mini-show „To musíš zažít“. Pilsner Urquell – The Original Experience si odnesl Velkého růžového delfína za světově oceňovanou zážitkovou atrakci propojující příběh prvního zlatého ležáku s moderními technologiemi. Centropol byl oceněn Velkým zlatým delfínem za projekt „Energoporadna Centropol s Rádiem Blaník“, který srozumitelně edukuje veřejnost v oblasti energetiky. Projekty zaujaly inovativním přístupem k integrované komunikaci, práci s influencery i schopností vytvářet světově konkurenceschopné zážitkové koncepty.
Velký zlatý delfín letos putoval do Českých drah za dlouhodobou komunikační platformu „Milujeme vlaky“ a do společnosti Gebrüder Weiss ČR za projekt „Logistika srdcem“, který propojuje logistiku s podporou pacientů po poranění míchy.
Odborné kluby České marketingové společnosti udělily také své zvláštní ceny. Klub výrobních družstev ocenil projekty společností DRUCHEMA a COOP, zatímco Klub rodinného podnikání vyzdvihl marketingový přístup Rodinné firmy Pleva, která dlouhodobě staví na autentickém rodinném příběhu a odbornosti.
Prezidium ČMS udělilo stříbrné delfíny mimo jiné marketingovým projektům Mateřídouška, DAGO, Dandelion, Nadace Neuron a United Bakeries.
Mimořádné čestné uznání presidia a malého zeleného delfína získala Zuzana Melounová za komplexní komunikaci Města Havlíčkův Brod.
Čestná uznání získaly také projekty Dallmayr, Národního technického muzea a Nadace Tomáše Bati.
Součástí večera bylo také vyhlášení výsledků studentské soutěže Marketér roku Junior, která se letos věnovala tématu udržitelného spotřebitelského chování. Vítězi se stali Eduard Vladař a Tereza Tuháčková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT s projektem „Plíce velkoměst“. Druhé místo obsadil tým z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře za projekt „Lokálna včela – Veľký úľet je späť.“
Viceprezident ČMS Tomáš David v závěru večera pogratuloval všem oceněným a pozval odbornou veřejnost k účasti v dalším ročníku soutěže.
Večerem provázela moderátorka Lucie Křížková, hudební atmosféru dotvářela skupina Fram Blues and Swing. Slavnostní část byla zakončena společenským setkáním a rautem připraveným společností JLV a.s.
Kompletní přehled oceněných Marketér roku 2025
- Marketér roku 2025 – Velký modrý delfín – Anna Vrbovcová (MORA) – Regina Netolická (Gorenje)
- Velký zelený delfín – Marek Řípa (Slevomat Group)
- Velký růžový delfín – Lidija Kovařík (Pilsner Urquell – The Original Experience)
- Velký zlatý delfín – Pavel Mencl a tým Jiří Matoušek, Věra Bílková, Lucie Schnadt (CENTROPOL ENERGY)
- Zvláštní cena Klubu výrobních družstev – Miroslava Kudrnová (DRUCHEMA) – Lukáš Němčík (COOP)
- Zvláštní cena Klubu rodinných firem – Lukáš Pleva (Rodinná firma Pleva)
- Zlatý delfín – Radka Vlažná (České dráhy) – Jan Kodada (Gebrüder Weiss ČR)
- Stříbrný delfín – Zdeňka Chocholoušová (Czech News Center – Mateřídouška) – Marek Končitík (DAGO) –
Jana Kolrusová (Dandelion® Company) – Monika Vondráková / případně Martina Šušáková (Nadace Neuron) – Eva Bagalová (United Bakeries) –
- Čestná uznání prezidia – Zuzana Melounová (Město Havlíčkův Brod), René Sion (Dallmayr Vending & Office) – Miloš Hořejš (Národní technické muzeum) – Gabriela Končitíková (Nadace Tomáše Bati)
- Marketér roku Junior – vítěz – Eduard Vladař (ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií) – Tereza Tuháčková (ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií)
- Marketér roku Junior – 2. místo – Kevin Beke, Kiara Kocihová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)