Letenská pláň zažila premiéru SPARTAFESTU. Dva dny plné sportu, hudby, legend a jedinečné atmosféry přilákaly tisíce návštěvníků

V pátek 22. a v sobotu 23. května se Letenská pláň proměnila v epicentrum sportu, hudby a sparťanské energie. Premiéra festivalu SPARTAFEST přinesla návštěvníkům unikátní spojení sportovních exhibic, koncertů předních českých interpretů, setkání s legendami Sparty a programu pro celé rodiny. Dvoudenní akce evropského rozměru přilákala tisíce návštěvníků a potvrdila, že spojení sportu a hudby má v České republice obrovský potenciál.
Zdroj: Spartafest
Festivalu přálo počasí – oba dny panovalo slunečné letní počasí a horké teploty jen podtrhly výjimečnou atmosféru celé akce. Návštěvníci si užívali sportovní exhibice, autogramiády, koncerty i aktivní zapojení ve sportovních zónách, kam dorazilo také velké množství mladých sportovních talentů.
„SPARTAFEST předčil naše očekávání. Letná dva dny žila sportem, hudbou a obrovskou energií. Vidět tisíce lidí všech generací společně fandit, sportovat a bavit se je pro nás obrovská odměna. Jsme vděční všem návštěvníkům, partnerům, sportovním klubům, organizátorům i dobrovolníkům, kteří pomohli vytvořit festival evropské úrovně. Chceme, aby se SPARTAFEST stal novou tradicí,“ říká CEO SPARTAFESTU Martin Karásek.
Na festival dorazilo celkem 57 sportovních legend Sparty napříč sporty. Mezi osobnostmi, které se setkaly s fanoušky v Meet & Greet zóně, byli například Jan Koller, Jan Berger, Jiří Curney, Jan Červenka, Tomáš Jun, Bořek Dočkal, Zdeněk Fator, Milan Garčar, Stanislav Hajdušek, Jan Havel, Michal Horňák, Jiří Ježek, Petr Kouba, Zdeněk Krupička, Remigius Machura, Václav Němeček, Jiří Novotný, Milan Orlowski, Marek Švíř, Lukáš Trefil, Zdeněk Fátor a Jiří Zelenka.
„V Meet and Greet stanu se nás sešla velká spousta legend a setkání s fanoušky v podpisové zóně mělo jedinečnou atmosféru. Těší mě, že nás přišlo pozdravit spousty mladších ročníků, ale nechyběli ani pamětníci,“ uvedl Michal Horňák.
Fotbalová legenda Bořek Dočkal dodal: „Pro mě větší výhrou než trofeje je samozřejmě moje rodina a zdraví. Jsem vděčný, že mám kolem sebe lidi, se kterými mám společné zájmy, jak sportovní, tak co se dalších volnočasových aktivit týká.“
Jan Koller ocenil unikátní koncept festivalu: „Spojení sportu a hudby je skvělá myšlenka. Neváhal jsem, když mne oslovili a jsem rád, že jsem mohl být součástí Spartafestu.“
Hudební program nabídl špičku české scény. Na Letné vystoupili Chinaski, Tomáš Klus, Adam Mišík, Rohony, Robin Zoot, Walda Gang, Slza, Dorian, Simon Opp, Dominika Lukešová, Tobias Freya a IAM Oskar.
Tomáš Klus během festivalu řekl: „Já jsem takovej fotbalovej táta a tady hraju, protože machruju na syna. Můj syn je totiž na mě pyšný, že hraju právě na Spartafestu.“
Adam Mišík doplnil: „já na Letný bydlím, mám to tu za rohem. Hraní na místě, které mi je domovem, bylo opravdu speciální.“
Michal Malátný z kapely Chinaski uvedl: „Fandíme sportu a hudbě. Je to unikátní festival ve své myšlence. Hrálo se nám skvěle, publikum bylo báječné.“
Velký úspěch zaznamenaly také sportovní zóny, které nabídly návštěvníkům možnost aktivně si vyzkoušet jednotlivé disciplíny. Součástí festivalu byly zóny fotbalu, hokeje, para hokeje, stolního tenisu, basketbalu, florbalu, cyklistiky, atletiky, juda, tenisu, ragby, kanoistiky a vodního póla.
Speciální pozornost byla věnována dětem a mladým sportovcům, kteří se mohli zapojit do aktivit ve sportovních zónách i v dětské části SPORTIMÁČEK.
Organizátoři děkují všem partnerům, klubům a organizacím, které se na realizaci historicky prvního ročníku SPARTAFESTU podílely. Poděkování patří společnosti SPARTAFEST s.r.o., eventové agentuře Evil Team, partnerům Betano, Komerční bance, Sportimáček, Nova Sport, Blesk, PRE, Staropramen, Kofola, Decathlon, Nordic Spirit, Young Republic, Hitrádio, iSport, MAAARS a dalším partnerům festivalu.
SPARTAFEST 2026 potvrdil, že Letná umí být místem mimořádných sportovních i kulturních zážitků a že spojení sportu, hudby a komunity vytváří jedinečný formát, který má potenciál stát se novou tradicí české festivalové scény.