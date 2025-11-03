Firmové Oscary znají své vítěze: Český Goodwill 2025 ocenil poctivé české podnikání

Poctivost, inovace a odvaha dělat věci jinak. To byly hlavní motivy letošního galavečera Český Goodwill 2025, který se ve čtvrtek 23. října proměnil v oslavu firem, za nimiž stojí příběhy plné energie, nápadů a lidskosti. Z 52 finalistů si domů odneslo prestižní firmové oscary celkem 18 podnikatelů z celého Česka.
Projekt Český Goodwill, pořádaný už třináctým rokem poradenskou skupinou HPCG, si klade jednoduchý, ale silný cíl: oceňovat firmy, kterých si lidé váží. Nejde o velikost obratu, ale o hodnoty, které stojí za značkou. „Podnikání má smysl tehdy, když kromě zisku vytváří i hodnotu pro ostatní,“ říká autorka projektu a výkonná ředitelka HPCG Lenka Hlavatá. A letos ze 113 nominací vybrala odborná porota i veřejnost ty, kteří podnikají srdcem i rozumem.
Celým galavečerem premiérově provázela AI moderátorka pořadateli nazvaná „Berta“
Tradice, která přetrvává
V kategorii Tradice zazářila Schindlerova pletárna s.r.o., vedená Martinem Veselíkem. Firma navazuje na historii sahající přes 170 let zpět a dokazuje, že české řemeslo má v moderní době své pevné místo. Na stříbrné příčce se umístil Zámek Loučeň pod vedením Kateřiny Šrámkové – místo, kde se spojuje historie s turistikou a regionálním rozvojem. Bronz pak patří Leoně a Luďkovi Šebestovým z Vinných sklepů Skalák, kteří s láskou pečují o moravskou vinařskou tradici.
Inovace z českých dílen
O budoucnosti podnikání se rozhoduje v kategorii Inovace – a tu letos ovládl David Šohaj Minařík a jeho firma myco s.r.o., která z mycelia vyrábí ekologické obaly a materiály budoucnosti. Stříbro získala KARDI AI Technologies Pavla Digaňe, přinášející průlomové technologie umělé inteligence do kardiologie, a bronz si odneslo herní studio Charles Games, známé svými edukativními hrami s celosvětovým dosahem.
Když podnikání znamená spolupráci
Kategorie Partner patří těm, kteří propojují byznys s odpovědností. Zlato si odnesla Nadace ZET profesora Milana Zeleného, řízená Olgou Girstlovou, která podporuje vzdělávání a podnikavost. Na dalších příčkách se umístila D E L F Y s.r.o. Pavla Chýleho a společnost Good Sailors Filipa Molčana, jež dává pracovní příležitosti v IT lidem se zdravotním hendikepem.
Made in Czechia: svět zná českou kvalitu
V kategorii Made in Czechia triumfovala společnost ADVACAM s.r.o. (Jan Sohar a Jan Jakůbek), světově uznávaný výrobce detektorů částic využívaných vědeckými institucemi po celém světě. Stříbro patří tradičnímu výrobci topných systémů Thermona, spol. s r.o., a bronz putuje do rukou Pavla Diviše z TGS nástroje-stroje-technologické služby – firmy, která české strojírenství s úspěchem exportuje do desítek zemí.
Marketing s lidskou tváří
Nová kategorie Marketér ukázala, že kreativita a etika jdou ruku v ruce. Zlato získala Martina Bulánková z neziskové organizace Ministr zdraví, která mění pohled na zdraví a prevenci. Stříbro putuje k Ladě Frankové z Tesco Mobile ČR za nápaditou a udržitelnou komunikaci, a bronz patří týmu #HolkyzMarketingu (Aneta Martinek a Lucie Audi), který už roky podporuje profesní růst žen v marketingu.
Osobnost roku zvolila veřejnost
V kategorii Osobnost Český Goodwill 2025 rozhodovala veřejnost, která zaslala téměř 10 000 hlasů. Zlato získal Pavel Hais ze společnosti United Networks SE, stříbro Viera Kranz z firmy Jadoli a bronz manželé Eva a Vladimír Přibylovi, kteří prostřednictvím spolku pro obnovu památek Konojed zachraňují české kulturní dědictví.
Novinka: oceněna i veřejnost
Letos poprvé byla oceněna i osoba z řad veřejnosti, která nominovala vítěze kategorie Osobnost. Lucie Bořánková z United Networks SE si z galavečera odnesla poukaz na studium MBA na NEWTON UNIVERSITY, stříbrném partnerovi projektu.
Křišťál, který nese příběh
Každý oceněný podnikatel si domů odnesl hodnotné ceny v celkové hodnotě přes jeden milion korun, zatímco zlatí vítězové navíc získali unikátní křišťálové trofeje od designérského dua HA-HA ve spolupráci s firmou AVETON – symbol propojení hodnoty a odpovědnosti v českém byznysu.
O projektu Český Goodwill
