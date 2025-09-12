Finále Český Goodwill 2025: 52 zbrusu nových hrdinů

Do 13. ročníku ocenění Český Goodwill letos dorazilo 113 nominací, z toho 102 unikátních a 84 zcela nových podnikatelských příběhů. Z nich do finále postoupilo 52 firem, které byly právě dnes oficiálně představeny. Kdo letos inspiruje podnikatelský svět?
Zdroj: Český goodwill
S příběhy finalistů firmových oscarů se už teď můžete seznámit prostřednictvím online medailonků.
Každý medailonek obsahuje tlačítko „hlasovat“ – klikněte a podpořte svého favorita v klání o titul Osobnost Český Goodwill 2025. O přízeň veřejnosti v kategorii Osobnost se automaticky uchází všichni
finalisté. Hlasování veřejnosti probíhá od 1. do 13. září 2025 a každý může odevzdat pouze jeden hlas. Navíc osoba, která nominovala vítěze titulu Osobnost Český Goodwill 2025, získá též atraktivní odměnu
– studium MBA na prestižní NEWTON UNIVERSITY, která je partnerem projektu.
Současně odborná porota zvolí ty nejpůsobivější příběhy v kategoriích Tradice, Inovace, Partner,
Marketér a Made in Czechia. Porotci jsou podnikatelé, kteří sami ocenění Český Goodwill již získali, a
hodnotí ve dvou kolech – nejprve každý individuálně, poté společně na zasedání 17. září 2025. „Zasedání poroty je vždy náročné, protože příběhy finalistů jsou opravdu inspirativní a působivé,“ říká
Lenka Hlavatá, předsedkyně poroty a výkonná ředitelka HPCG, autora a organizátora firmových oscarů.
Výsledky 13. ročníku se dozvíme během galavečera Český Goodwill 2025, který proběhne 23. října v
Praze. Těšit se můžete na slavnostní předávání ocenění a příběhy, které dokazují, že české podnikání
je plné odvahy, kreativity a inspirace.
Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží. Od roku 2013 je pořádá česká poradenská
firma HPCG (Hlavatý & Partners Consulting Group). Nad transparentním průběhem dohlíží světově
uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Mediálními partnery jsou FTV Prima, Magazín KPCG,
Rádio Blaník a síť Hitrádií. Partnery ocenění Český Goodwill 2025 jsou společnosti HELUZ GROUP, X
Production, ETNETERA GROUP a NEWTON UNIVERSITY. Partnery galavečera jsou společnosti Quant
Retail, TIVO, Bohemia Paper, Klasa a Regionální potravina, a křišťálový partner AVETON.