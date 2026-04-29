E.ON hlásí posilu do top managementu. Oblast energetických řešení pro B2B segment nově vede Lenka Vaněk

Společnost E.ON Energy Solutions má novou vedoucí divize Energy Infrastructure Solutions (EIS) pro Českou republiku. Divizi, která se soustředí na budování energetických řešení pro firemní zákazníky, municipality i development, nově řídí Lenka Vaněk, zkušená manažerka z oblasti energetiky a strategického poradenství.
Zdroj: E.ON Lenka Vaněk
Lenka Vaněk přichází do E.ONu s bohatými zkušenostmi ze strategických, transformačních i inovačních projektů v energetice a korporátním prostředí. Ve své kariéře působila v exekutivních pozicích i v poradenství a vždy v blízkém kontaktu s byznysem, lidmi i zásadními rozhodnutími o dalším směřování firem.
„Za klíčové považuji budování skutečných, dlouhodobých partnerství se zákazníky. Novou energetiku lze vytvářet jen společně jako integrovaný systém, který je flexibilní, resilientní a dlouhodobě udržitelný. Právě taková energetika má schopnost obstát i v rychle se měnících podmínkách,“ vysvětluje Lenka Vaněk, nová šéfka divize E.ON EIS pro Českou republiku.
O Lence Vaněk
Lenka Vaněk je manažerka, která kombinuje strategické myšlení, inovační přístup a schopnost převádět komplexní témata do konkrétních výsledků. Ve společnosti EY spolupracovala s vrcholovým managementem na strategických a transformačních tématech a vedla pražskou inovační platformu EY wavespace, kde propojovala různé odborné perspektivy a pomáhala proměňovat nápady v reálné projekty. V posledních letech působila jako ředitelka inovací a dekarbonizace ve společnosti ČEZ ESCO, kde se zaměřovala na rozvoj energetických řešení napříč komoditními i nekomoditními oblastmi a na klíčové strategické projekty v rámci celé skupiny.
O E.ON Energy Solution
Společnost E.ON Energy Solutions je součástí skupiny E.ON v České republice. Soustředí se na budování efektivních a udržitelných energetických řešení pro firemní zákazníky a municipality a přináší i energetický management bytových domů a developerských projektů. Vedle toho také provozuje vlastní nebo zákaznické decentrální energetické zdroje jako jsou fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky nebo kotelny.