Den chytré mobility ukáže budoucnost dopravy naživo. Návštěvníci si vyzkouší autonomní auta i roboty

Autonomní vozy, doručovací roboti, umělá inteligence, virtuální realita nebo digitální dvojčata. Den chytré mobility nabídne v sobotu 19. září na pražském Výstavišti pohled na technologie, které mění způsob, jakým se budeme v budoucnu pohybovat. Vstup na akci je zdarma.
Zdroj: Den chytré mobility
Budoucnost dopravy nebude na Dni chytré mobility pouze k vidění. Návštěvníci si řadu technologií budou moci sami vyzkoušet. Na Výstavišti Praha se představí více než 30 vystavovatelů a součástí programu bude také testovací polygon, odborná konference, workshopy nebo populárně-naučná stage.
Jedním z hlavních lákadel budou autonomní a dálkově ovládané vozy. Návštěvníci se budou moci svézt autonomním vozidlem a vyzkoušet také technologie související s bezpečností a automatizací dopravy. K vidění budou například autonomní parkování, systémy nouzového brzdění, výhybný manévr nebo teleoperation, tedy řízení vozidla na dálku.
Akce ale nebude zaměřena pouze na automobilovou dopravu. Představí také chytré senzory, doručovací roboty, automatizaci pro nákladní vozy nebo technologie využívající umělou inteligenci. Součástí programu budou i ukázky virtuální reality a digitálních dvojčat využívaných při vývoji.
Technologie pro odborníky i rodiny
Den chytré mobility je určený odborníkům z automotive, dopravy, IT a výzkumu, ale také studentům, rodinám s dětmi a široké veřejnosti. Organizátoři chtějí technologická témata představit srozumitelně a především prakticky.
Děti i dospělí si například budou moci vyzkoušet programování malého samořídícího auta, základy robotiky nebo základy strojového učení. Připraveny jsou také tvůrčí dílny, ve kterých si návštěvníci vytvoří vlastní výrobek.
Pro studenty a odbornou veřejnost bude připravena odborná konference s tématy spojenými s budoucností mobility, technologiemi a infrastrukturou. Diskutovat se bude také o tom, jak se bude doprava měnit v souvislosti s rozvojem softwaru, umělé inteligence a dalších technologií.
Na akci se představí také významné firmy, technologické společnosti, akademické instituce a organizace působící v oblasti dopravy a mobility. Mezi vystavujícími jsou například ČVUT, VŠB-TUO, České dráhy, Správa železnic, Škoda Auto Vysoká škola, Valeo nebo studentský tým Kolben Racing s vlastní elektrickou formulí. Mezi partnery projektu patří například Valeo, Správa železnic, Nextbike, ICZ, TotalEnergies, BESIP, ČVUT nebo Technická univerzita v Liberci. Mediálním partnerem projektu je také Radiohouse.
Den chytré mobility 2026 se uskuteční v sobotu 19. září od 9:00 do 17:00 na Výstavišti Praha v Praze 7 – Bubenči. Vstup je zdarma.