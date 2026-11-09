Český Goodwill 2026 zná své vítěze. Ocenil inovace, tradici i úspěšné podnikatelské příběhy

Čtrnáctý ročník ocenění Český Goodwill, které vyzdvihuje firmy a osobnosti českého podnikání, zná své vítěze. Na slavnostním galavečeru v Praze bylo 22. října uděleno šest ocenění v kategoriích Tradice, Inovace, Partner, Marketér, Made in Czechia a Osobnost. Mezi mediální partnery letošního ročníku patřily také Rádio Blaník a Hitrádia.
Zdroj: Český Goodwill
Projekt Český Goodwill dlouhodobě upozorňuje na české podnikatele a organizace, které vedle obchodních výsledků přinášejí hodnotu také svým zákazníkům, zaměstnancům nebo širšímu okolí. Ocenění, označované také jako „firmoví oscaři“, pořádá od roku 2013 poradenská skupina HPCG.
Do letošního ročníku bylo nominováno 76 firem, z nichž do finále postoupilo 44 podnikatelů a podnikatelek. O vítězích pěti odborných kategorií rozhodovala porota, zatímco držitele titulu Osobnost Český Goodwill 2026 vybírala veřejnost prostřednictvím online hlasování.
V kategorii Tradice uspěla společnost EFKO-karton, zastoupená Miroslavem Kotíkem. Firma se zaměřuje na obnovu a další rozvoj známých českých her a hraček, mezi které patří například Igráček nebo autodráhy ITES.
Ocenění za Inovace získala Barbora Bezděková ze společnosti ABLE tools set for (dis)abled. Porotu zaujala vývojem kompenzačních pomůcek, které pomáhají umělcům s tělesným postižením.
V kategorii Partner zvítězila Smíchovská střední škola, kterou zastupoval její ředitel Radko Sáblík. Škola byla oceněna za způsob spolupráce mezi pedagogy, studenty a absolventy i za zapojení do projektu Moudrá síť, v jehož rámci studenti bezplatně pomáhají seniorům s digitálními technologiemi.
Pro oblast médií, marketingu a komunikace je zajímavá zejména kategorie Marketér. V ní letos zvítězila společnost Comic-Con Prague, zastoupená Václavem Pravdou. Ocenění získala za vybudování jednoho z nejvýraznějších tuzemských festivalů popkultury, který dokázal oslovit širokou fanouškovskou komunitu a vytvořit silnou značku.
V kategorii Made in Czechia uspěla společnost MEDIROL, zastoupená generálním ředitelem Davidem Ryskou. Firma vyvíjí a vyrábí transportní techniku pro sanitní vozy a zdravotnická zařízení a své produkty dodává do 26 zemí světa.
Samostatnou kategorií bylo ocenění Osobnost Český Goodwill 2026, o jehož držiteli rozhodovala veřejnost.
V online hlasování, které probíhalo od 1. do 14. září, zvítězil Bronislav Sobotka ze společnosti Broňa.cz. Získal 2 720 hlasů. Na druhém místě skončila Alena Saladiaková z Alpakárny s 1 009 hlasy a třetí příčku obsadil Vladimír Borský ze spolku Neodkládej to, pro kterého hlasovalo 434 lidí.
Celkem veřejnost odevzdala 7 768 platných hlasů.
Do letošního ročníku Českého Goodwillu se jako mediální partneři zapojily také Rádio Blaník a Hitrádia, které patří do skupiny Media Bohemia a jejichž reklamní prostor zastupuje Radiohouse.
Vedle rozhlasových stanic projekt mediálně podpořily také CNN Prima News a Magazín KPCG.
Zapojení rozhlasových značek ukazuje další oblast, v níž mohou rádia působit jako mediální partneři – vedle komerčních kampaní také při prezentaci podnikatelských příběhů, regionálních firem a společensky přínosných projektů.
Český Goodwill se dlouhodobě zaměřuje na zviditelňování podnikání, které nestojí pouze na ekonomických výsledcích, ale také na odpovědném přístupu, inovacích a vztazích s okolím.
Organizátorem ocenění je poradenská skupina HPCG. Na transparentnost průběhu dohlíží certifikační společnost TÜV SÜD Czech.